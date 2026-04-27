Firó de Sóller 2026 | Las niñas acceden por primera vez a los cargos de regidoras en los Personajes Históricos

El jardín del Casal de Cultura ha acogido un año más la presentación oficial de los 17 jóvenes que representarán los Personajes Históricos del Firó de Sóller, en un acto organizado por el Foment de Cultura de la Dona. La principal novedad de esta edición es la incorporación, por primera vez, de niñas como regidoras del antiguo Ayuntamiento, una decisión que marca un hito en la tradición festiva.

De este modo, el grupo queda formado por siete niñas y diez niños. Entre los protagonistas de este año destacan Paula Quetglas Darder y Bruna Ensenyat Oliver como Valentes Dones infantiles. El papel de Capitán Angelats recaerá en Xesc Oliver Forteza, mientras que Lluís Serra Lladó será el sergent Soler y Marc Rigo Noguer encarnará al Virrey de Rocafull. El alcalde del antiguo Ayuntamiento será Blai Oliver Ramis, acompañado por los regidores Laia Losada Marroig, Marina Cardell Crespí, Aixa Rodríguez Llabrés, Catalina Lorente Arbona, Toni Martín Mas y Lola Oliver Orell. Completan el elenco Biel Ferrer Oliver como bandolero, Alex Morell Magnusson como vicario y Pep Andreu Castanyer Laguna como fraile.

Por su parte, Josep Martínez Marroig y Marc Quirós Ríos representarán al Rey Moro y su hijo. Este acto supone el punto de partida de unas fiestas que tendrán en el público infantil uno de sus principales protagonistas.

Firó infantil

En este sentido, el próximo sábado 2 de mayo se celebrará la segunda edición del Firó infantil, dirigida a niños y niñas de entre 3 y 10 años. La actividad consistirá en una recreación de las batallas del Firó en las escalinatas de la parroquia y sus alrededores, siguiendo un formato similar al del año pasado.

Desde la organización han indicado que los participantes deberán acudir vestidos de payés, payesa o moro, y han avanzado que se están preparando algunas novedades que todavía no se han concretado. Este evento marcará el inicio del calendario festivo que culminará el 11 de mayo, día de Sant Ponç, con la celebración del Firó.

El Ayuntamiento ha anunciado que en los próximos días se dará a conocer el programa completo de actos, que se extenderá durante todo el mes de mayo.