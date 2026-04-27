La 'Escola Nova' de Porreres cumple medio siglo

El CEIP Climent Serra i Servera de Porreres, conocido popularmente como "Escola Nova", celebra 50 años de historia. Para celebrar esta fecha tan señalada para las familias del centro se han organizado una serie de actos conmemorativos entre los días 23 y 25 de abril.

La primera de las actividades fue una Taula Rodona de todos directores y directoras que todavía viven que ha tenido el colegio durante estos 50 años, Tomeu Barceló, Bernat Ribas, Blanca Rueda, Margalida Mora, Xesca Servera, Catalina Capellà y Maria Antònia Rigo. Presentó el director actual Tomeu Barceló Sansó y moderó la mesa Margalida Barceló, hija de unos de los primeros directores que tuvo el centro.

Fue muy emotivo y una muestra de los cambios que se han dado en estos 50 años de existencia. Se han podido escuchar actividades que desde los inicios todavía se siguen haciendo, así como todos los proyectos y obras que se han ido creando. Además de las actividades, Miquel Morlà, exalumno del centro, ha creado un logo conmemorativo.

Día 24 se aprovechó los actos para dar nombre a la biblioteca del centro. Antes de destapar la placa, se celebró un coloquio donde participaron Tomeu Garí, historiador porrerenc, Marta Escoda, miembro de las Veus Feministes de Porreres, Catalina Moragues, jurista y consultora experta en Memoria Democrática y por último, Laura Bosch, trabajadora social con mucha experiencia con familias de represaliados. El motivo de este coloquio se debe a que la biblioteca lleva el nombre de Margalida Blanch Bauçà, esposa del que fue el primer constructor de la escuela, actual nombre del colegio. Todos hicieron hincapié en lo duro que fue para las madres, esposas e hijas, la guerra y la postguerra. Entre los asistentes había el hijo de Margalida y Climent, nuera y las nietas. L’amo en Toni junto con la Alcaldesa, Maria Agnès Sampol fueron los encargados de destapar la placa.

El acto central tuvo lugar el 25, a las 11h el director del centro, Tomeu Barceló Sansó, dio la bienvenida a las familias y las gracias a todas las personas que han hecho posible esta celebración. Le siguió el Sr. Mateu Suñer, Secretario Autonómico de Desarrollo Educativo, en representación de la Conselleria y la alcaldesa, Maria Agnès Sampol. Se inauguraron las exposiciones, una de fotografías mostrando el largo recorrido del centro, otra de objetos, papeles, camisetas, planos, pupitres, estufas, medidas, lineas del tiempo y un photocall.

Para entretener a los alumnos se dispuso de una ludoteca y para los mayores una actuación de Tallats de Lluna con el espectáculo Debanat mots. Todos los actos han terminado con una gran comida de “germanor”. Las exposiciones seguirán abiertas para visitarse durante toda la semana del 27 al 30 de abril.

Historia del centro

La historia de este centro educativo es particular por el hecho de que fue proyectado para ser construido en los años treinta. El proyecto se vio interrumpido por el inicio de la guerra civil, y no fue hasta el año 1976 cuando, por fin, pudo ser inaugurado.

En sus inicios fue llamado Colegio Nacional Mixto, y cubría las necesidades educativas de los niños y niñas del pueblo junto con el Col·legi Verge de Monti-sion. Al cabo de unos años cambió de nombre y pasó a llamarse tal y como se le conocía en el pueblo: Escola Nova. El crecimiento del edificio se fue dando a la vez que aumentaba la población de Porreres, pasando a tener 20 aulas.

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En el año 2022, a iniciativa del claustro sufrió un nuevo cambio de nombre, pasando a ser definitivamente Climent Serra i Servera, en recuerdo y homenaje al constructor del edificio que fue represaliado y asesinado durante la guerra civil.