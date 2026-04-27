Colocan la primera piedra de la obra de ampliación del colegio Fra Joan Ballester de Campos

La presidenta del Govern, Marga Prohens, acompañada del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, participó este lunes en el acto de colocación de la primera piedra del proyecto de ampliación del colegio Fra Joan Ballester de Campos.

En el acto participaron también el obispo de Mallorca y presidente de la Fundación Diocesana Ramon Llull, Sebastià Taltavull, y la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer. Además, asistieron el director del colegio Fra Joan Ballester, Francisco Cuesta, y el arquitecto del proyecto de ampliación, Ignacio Sáenz.

En una nota de prensa, el Govern recordó que declaró de interés autonómico la ampliación y reforma del Colegio Fra Joan Ballester de Campos. Y añadió que retocó el decreto ley de medidas urgentes para la mejora y de la red de equipamientos públicos de usos educativos, sanitarios o sociales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, añadiendo la disposición adicional primera, que tiene por título "Mejora o ampliación de centros educativos privados sostenidos con fondos públicos".