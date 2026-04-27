Calvià otorga ayudas directas de mil euros a nuevos autónomos

El Ayuntamiento de Calvià, a través del Instituto de Formación y Empleo de Calvià (IFOC), lanzará a principios de mayo una nueva convocatoria de subvenciones para nuevos autónomos.

Según informó el Consistorio, esta iniciativa cuenta con una partida presupuestaria total de 32.000 euros y otorgará una ayuda económica directa de 1.000 euros a cada persona beneficiaria hasta agotar el crédito disponible.

Como principal novedad en esta convocatoria de 2026, el consistorio ha decidido ampliar el espectro de beneficiarios, permitiendo que, además de los trabajadores autónomos individuales, este año puedan optar a la ayuda los miembros de cooperativas, los socios de sociedades laborales y las Entidades Sin Personalidad Jurídica, siempre que estén integrados en el régimen de autónomos.

Requisitos y plazos de la subvención

Para acceder a esta ayuda, los solicitantes deben haberse dado de alta inicial entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, manteniendo la actividad en el momento de la solicitud y comprometiéndose a preservarla durante un mínimo de doce meses. Asimismo, es imprescindible estar empadronado en Calvià con anterioridad al 1 de enero de 2025 y contar con el centro de trabajo en el municipio (o desarrollar una actividad itinerante).

El plazo de presentación comenzará en mayo, tras la publicación oficial en el BOIB, y permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2026, otorgándose las ayudas por orden de entrada hasta agotar los fondos, según señaló el Ayuntamiento.