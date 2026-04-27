Andratx estudia una prueba piloto para cerrar al tráfico la Plaza de España los fines de semana

El gobierno municipal de Andratx, encabezado por la alcaldesa Estefanía Gonzalvo (PP), se reunió este lunes con comerciantes y vecinos de la plaza de España para abordar varios temas referentes a esta zona del municipio.

En ese encuentro, los representantes políticos municipales negaron que se vaya a peatonalizar por completo la plaza, respondiendo así a una campaña de recogida de firmas que se ha iniciado recientemente por parte de personas contrarias a cualquier intento de realizar un cambio en este sentido.

Después de la reunión, el Ayuntamiento explicó, en un comunicado, que el centro neurálgico de Andratx se cerrará al tráfico rodado "como se venía haciendo hasta ahora, únicamente con motivo de actos de interés general en la propia plaza, una medida que responde a iniciativas de seguridad en la zona, mediante el uso de bolardos retráctiles automáticos".

Prueba piloto

Además, el equipo de gobierno informó de que quiere mejorar los accesos y la accesibilidad, al tiempo que indicó que estudia una prueba piloto parar cerrar la zona al tráfico durante los fines de semana, una medida que, en cualquier caso, "sería consensuada con comerciantes y vecinos", enfatizó el Consistorio.

En cuanto a seguridad ciudadana, la alcaldesa recordó que durante esta legislatura "la presencia policial ha aumentado en todas las zonas, incluida la plaza". Aun así, señaló que se estudiará la posibilidad de reforzarla.

La alcaldesa Gonzalvo presidió el encuentro en que también estuvieron presentes el jefe de la Policía Local de Andratx, Daniel Cánovas, y el primer teniente de alcalde y responsable de Vías y Obras, Joan Forteza, entre otros regidores.

En la reunión, los residentes plantearon diversas cuestiones, referidas a la organización del tráfico, el mantenimiento del entorno, la mejora de la actividad comercial y una mayor presencia policial.