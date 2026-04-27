La ampliación de la residencia Huialfàs de sa Pobla creará 40 nuevas plazas

El Govern presentó este lunes el proyecto ganador del concurso de ideas arquitectónicas para la ampliación de la residencia Huialfàs de sa Pobla. Con una inversión de 6,8 millones de euros, el reformado centro permitirá ofrecer 40 plazas residenciales para personas en situación de dependencia. El Ejecutivo prevé el inicio de las actuaciones en el año 2026 y la finalización en el año 2030.

Al acto oficial asistieron el gerente del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las Illes Balears, Alejandro Mora; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el alcalde de sa Pobla, Biel Ferragut; así como los integrantes del estudio ganador, Sanchis Olivares Arquitectura.

En declaraciones recogidas en una nota de prensa, Mora destacó: "Este proyecto refleja el modelo que queremos impulsar: espacios más humanos, más funcionales y pensados desde las necesidades reales de las personas".

Asimismo, argumentó que "no se trata solo de crecer en plazas, sino de hacerlo con calidad, garantizando entornos de convivencia más reducidos, accesibles y dignos tanto para las personas usuarias como para los profesionales".

'Viu l'Alfàs'

El proyecto, esgrimió el Ejecutivo autonómico, pone especial atención "en la accesibilidad cognitiva, con recorridos intuitivos que facilitan la orientación de las personas usuarias". Asimismo, se busca "humanizar el entorno, con espacios protegidos y con vegetación que funcionan como una extensión de la vida interior del centro".

El edificio se organizará en diferentes niveles. La planta baja tendrá accesos desde la calle, conexión con el patio existente y con el edificio actual, y acogerá el área de dirección y administración, servicios especializados, cocina y amplios espacios comunes.

La planta sótano se destinará a servicios generales, lavandería y áreas técnicas,, mientras que las plantas primera y segunda se estructuran en unidades de convivencia de 20 personas, con separación entre zonas de descanso y de estancia, habitaciones con luz natural.

En total, el proyecto prevé una superficie construida de 2.669 metros cuadrados, de los cuales 2.235 metros cuadrados corresponden a superficie a pie de calle y 434 metros cuadrados, a sótano.