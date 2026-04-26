Vandalizan la figura de la Bruixa Joana que se exhibe en Manacor Encantat

Una de la figuras que se exhiben en la campaña de dinamización comercial Manacor Encantat ha sido vandalizada durante la noche, según ha denunciado en redes el propio autor, el artista Sebastià Riera Pocoví. "Esta mañana nos hemos encontrado con que han doblado la estructura de hierro de la Bruixa Joana, se han colgado del brazo y han doblado los dedos hasta conseguir romper la estructura y llevarse la rana", ha explicado.

Riera Pocoví comenta en un vídeo compartido en Instagram que la figura fue creada hace unos años: "La Bruixa Joana sale en las rondalles mallorquinas y lleva en la mano una rana que pondrá en una olla para hacer un encantamiento". La publicación ha sido comentada por más de un centenar de personas que han lamentado este acto vandálico. "Es increíble el incivismo que hay por todas partes desde hace años. No se respeta nada". Otros mostraron rabia, indignación y pena: "Qué lástima que haya gente que se dedique a destruir piezas de arte que dan magia al pueblo". "Que los encuentren y los denuncien. No hay derecho" . "Increíble, la gente no tiene nada más que hacer". Han sido algunas de las reacciones de los seguidores del artista. Muchos de ellos también le han mostrado su apoyo y admiración por el trabajo que lleva a cabo.

La Bruixa Joana forma parte del decorado que se exhibe en Manacor con motivo de la campaña de dinamización Manacor Encantat que este año celebra su sexta edición. Aunque la cita comienza oficialmente el 30 de abril, las figuras ya están instaladas. La Bruixa Joan se encuentra en la calle del Mercadal. El resto de figuras se reparte de la siguiente manera: el Rei en Jaime I en la calle de León XIII; el Águila de la Flor Romanial en la plaça de Sant Jaume; Katrina en la plaça de sa Bassa; Ganesha en la plaça del Rector Rubí; el Dimoni en el passeig de Na Camel·la; en Joanet de sa Gerra en la plaça des Cós; el Gegant en la rambla del Rei en Jaume y el Drac en la plaça Weyler.

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Manacor Encantat es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Manacor que transforma el centro en un escenario vivo a través de figuras gigantes y una amplia programación para todos los públicos.