Fira d'Oví i Caprí: Calvià conecta con sus raíces agrícolas

Calvià Vila ha vuelto a convertirse este fin de semana en el corazón del mundo rural mallorquín con la celebración de la XXVI edición de la Fira d'Oví i Caprí. El evento ha cerrado sus puertas con una gran cifra de participación que ha alcanzado las 15.000 personas a lo largo de las dos jornadas, igualando así los excelentes datos registrados en la edición del año anterior y consolidando la feria como una cita ineludible en el calendario de Mallorca.

La feria ha rendido un sentido homenaje a la historia agrícola y ganadera del municipio, presentando un programa que ha sabido unir con éxito la tradición y la innovación. El mercado artesanal, las exhibiciones de esquilado, la gastronomía local y los esperados concursos morfológicos han sido los grandes protagonistas de un fin de semana marcado por el buen ambiente y la alta afluencia de familias.

Excelencia ganadera: Resultados del Concurso Morfológico

Uno de los pilares de la Fira ha sido, un año más, el reconocimiento a la labor de los ganaderos locales y la calidad de sus ejemplares. Tras las deliberaciones de los expertos, los resultados del concurso morfológico de este año han sido los siguientes:

Mejor corral de oveja mallorquina: Miquel Sastre (Son Alfonso).

Miquel Sastre (Son Alfonso). Mejor presentación de corral de ovejas: Miguel Obrador (Es Jardí) por su ejemplar de oveja Texel.

Miguel Obrador (Es Jardí) por su ejemplar de oveja Texel. Mejor presentación de corral de cabras: Bartomeu Coll (Can Seguina).

Bartomeu Coll (Can Seguina). Mejor macho mallorquín: Jaume Boned (Peguera).

Jaume Boned (Peguera). Mejor macho rojo: Guillem Ferrer (Es Pou Nou - Can Dobleta).

Guillem Ferrer (Es Pou Nou - Can Dobleta). Mejor corral de oveja roja: Jaume Seguí (Es Coll-Gomar - Es Capdellà).

La Fira d'Oví i Caprí de Calvià en imágenes /

Un evento que une pasado y futuro

Desde la organización se ha destacado la importancia de mantener vivo este evento, que no solo dinamiza la economía local de Calvià Vila, sino que también pone en valor las raíces del municipio. Los visitantes han podido disfrutar de una oferta completa que ha incluido desde muestras de razas autóctonas hasta puestos de artesanía y productos de proximidad, reforzando el compromiso de Calvià con el sector primario.

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El Ayuntamiento de Calvià ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de esta XXVI edición, agradeciendo la implicación de los ganaderos, artesanos y de las miles de personas que este sábado y domingo han querido vivir de cerca la esencia del mundo rural.