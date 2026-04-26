Cerca de 40 bodegas participan en la Fira del Vi de Pollença

Pollença ha celebrado este fin de semana la Fira del Vi, una cita que se ha desarrollado en el Claustre de Sant Domingo. Participaron en esta convocatoria cerca de 40 bodegas que sumaron unas 250 referencias. La IGPVi de la Terra de Mallorca y las DO Pla i Llevant y DOBinissalem estuvieron ampliamente representadas, al igual que la DO Monstsant que dio a conocer 29 vinos de otras tantas bodegas. Planteada para ser un espacio de encuentro de los amantes del vino con los productores, la Fira del Vi de Pollença se ha convertido en un referente del sector vitivinícola de Mallorca.

La XXIII edición de esta feria arrancó con los actos previos celebrados el viernes que incluyeron la bienvenida a la Fira del Vi de Falset, el recital Un vi glosat a cargo de Tomeu Fus; y el concierto de Primitiu Jazz Quartet.

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Durante todo el sábado, de 10:00 a 20:30 horas, se pudo visitar la exposición y participar en alguna de las catas comentadas de vinos de diferetes bodegas. Binigrau, Ses Rotes, Can Xanet, Dunord Vitícola, Sebastià Pastor, Son Ljs, DO Montsant y Can Axartell fueron las propuestas que pudieron degustarse el sábado. El domingo las catas comentadas se centraron en Tianna Negre, Galmés i Ferrer y Nacra. El precio de la entrada a la Fira del Vi fue de 15 euros e incluía un descuento de cinco euros en la compra de vino en el recinto de la feria.