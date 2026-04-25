Sineu, capital de los caracoles

Sineu se ha convertido hoy en la capital de los caracoles. Centenares de personas han degustado este mediodía el típico plato coincidiendo con el patrón del municipio, Sant Marc. El hecho de que este año la festividad haya coincidido en sábado ha motivado una gran afluencia de gente en los cellers y restaurantes.

El dicho popular detalla: “Qui menja caragols per Sant Marc no està tocat de tot l’any”. Superstición, cultura, tradición y gastronomía se entremezclan en una fiesta que cada vez cuenta con más adeptos.

En el restaurante Es Cos de Sineu el ir y venir de clientes es constante. Isabel Bonnín, cocinera y propietaria del emblemático establecimiento, prepara los platos con esmero. Remueve una enorme olla con un cucharón. “Este año hemos cocinado 450 kilos de caracoles. Más o menos esta es nuestra previsión. Cada año por Sant Marc hacemos muchos caracoles”, reconoce, sin perder de vista ni un solo segundo los fogones.

“Hoy al ser sábado ya teníamos previsto que vendría más gente que en un día laborable. Mucha gente del pueblo viene a comer y a almorzar al ser festivo, pero también vienen clientes de fuera. Tenemos clientes que prefieren llevarse las raciones de caracoles y el allioli y otros, en cambio, se quedan aquí a comer”, explica Bonnín.

“La verdad es que hoy el día acompaña, al ser sábado. La gente de Sineu sale porque es fiesta y los de otros pueblos o de Palma vienen a almorzar o a comer”, añade.

Al ser preguntada por cuál es el secreto para que los caracoles sean tan suculentos, Isabel Bonnín responde con total naturalidad: “Muchas hierbas y un buen sofrito de carne, costilla de cerdo, conejo y pollo”.

Mientras tanto, en la barra del restaurante dos vecinos de Sineu, Pere Gelabert y Biel Estelrich, se acercan a recoger sus raciones de caracoles y allioli. “Normalmente los hacemos en casa, pero este año no hemos podido y los hemos venido a buscar aquí al Cos”, señala Gelabert.

Otra sineuera, Catalina Ferriol, se lleva su pedido. “Muchas veces venimos aquí a comprarlos. Tenía una tía que los sabía guisar. Yo no los sé hacer, me gustaría aprender a cocinarlos. Aquí en es Cos los hacen muy buenos, los cocinan con hierbas y con sofrito. Yo me los llevo con hierbas. Ya hace muchos años, más de cinco o seis, que los compro aquí”, comenta Ferriol sin perder la sonrisa.

En una de las salas del establecimiento, una familia de Maria de Salut se dispone a comer caracoles. “Por Sant Marc siempre venimos aquí. Hay que comer caracoles si quieres estar sano, eso es lo que dicen”, confirma Cati riendo.

“Otras veces que no es Sant Marc también los pedimos para comer porque nos gustan mucho. Están muy buenos, es un plato muy malloquín”, agrega Cati. Junto a ella, Lina, Pedro y Miquela contemplan la cazuela con el manjar.

Vilafranca de Bonany

A unos cuantos kilómetros de Sineu, una multitud ha peregrinado al popular restaurante Es Cruce, en Vilafranca de Bonany, donde la preparación de caracoles alcanza cifras de récord. La cola sobresale por los alrededores del establecimiento.

El local ha cocinado seis toneladas de caracoles en cuatro días, entre el miércoles y hoy, y la previsión que tienen es servir entre 12.000 y 13.000 raciones, aproximadamente la mitad de ellas para llevar. Y no hay que olvidar el delicioso allioli elaborado de forma artesanal.