Urbanismo
El PSOE alerta de “graves carencias” en el nuevo planeamiento urbanístico de Maria de la Salut
Los socialistas sostienen que el informe técnico del Consell obliga a rehacer el documento por falta de justificación, problemas de viabilidad y un modelo alejado de las necesidades reales del municipio
El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha advertido de la "gravedad" de las numerosas prescripciones formuladas por la Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Urbanismo sobre el proyecto de nuevo planeamiento urbanístico de Maria de la Salut. Según los socialistas, el informe técnico detecta carencias relevantes que afectan a la coherencia, la justificación y la viabilidad tanto del Plan General como del Plan de Ordenación Detallada aprobados inicialmente.
Desde el PSIB-PSOE recuerdan que ya habían señalado deficiencias en la propuesta presentada, tanto por errores de fondo como por carencias técnicas y una orientación urbanística que, a su juicio, no se ajusta a las necesidades reales del municipio. “Este informe técnico confirma lo que ya denunciamos: el documento no está bien resuelto, no justifica decisiones clave y obliga a introducir cambios importantes”, aseguran.
Entre las principales observaciones, los socialistas destacan la falta de justificación del crecimiento previsto. El informe cuestiona que no se expliquen adecuadamente las necesidades futuras de población ni que se priorice el desarrollo de suelos ya transformados y aún sin edificar antes de abrir nuevos sectores urbanizables.
Asimismo, el PSIB-PSOE critica la apuesta por crecimientos de carácter unifamiliar y extensivo, especialmente en el ámbito del Clot d'en Maiol. Consideran que este modelo “no responde a criterios de sostenibilidad ni a las necesidades actuales de acceso a la vivienda”, en un contexto en el que el propio diagnóstico del plan reconoce dificultades en este ámbito.
El informe técnico también pone reparos a actuaciones concretas, como el nuevo sistema general de aparcamiento y espacio libre en la Rotonda Nord – calle Santa Margalida, afectado por áreas de protección de carreteras. Igualmente, cuestiona el sector urbanizable de Deulosal, al considerar que no se justifica su necesidad y que presenta deficiencias en la definición de las conexiones viarias.
En materia de infraestructuras, los técnicos señalan la ausencia de delimitación de redes separadas de aguas pluviales y residuales, así como la falta de medidas de drenaje exigidas por el Plan Hidrológico. Además, en el apartado de patrimonio, "el documento no contempla medidas de protección para elementos incluidos en el catálogo municipal", alertan los socialistas.
Para el grupo socialista, estas observaciones evidencian que el documento aprobado inicialmente “no estaba suficientemente trabajado ni técnica ni políticamente”, por lo que deberá ser revisado en profundidad. “Se ha intentado sacar adelante un Plan General sin la solidez necesaria, sin consenso y sin una visión clara del modelo de municipio que necesita Maria de la Salut”, critican.
Los socialistas locales también recuerdan que ya denunciaron en diciembre la intervención directa del alcalde, Jaume Ferriol, en la elaboración de las normas, algo que —según afirman— no responde al interés general. En este sentido, reclaman recuperar el enfoque participativo que se impulsó durante la pasada legislatura, cuando el proceso se inició con una consulta abierta a la ciudadanía.
Finalmente, el PSIB-PSOE concluye que solo una revisión “profunda y rigurosa” permitirá disponer de un "planeamiento sólido, coherente y legítimo, capaz de garantizar un desarrollo urbanístico ajustado a la realidad y a las necesidades del municipio".
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