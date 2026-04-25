La intrahistoria de la salida de Calvià del Fons Mallorquí de Solidaritat: desde “el PP no ha puesto pegas” a las críticas de Vox por la “traición” del alcalde

El jueves de esta semana por la tarde, el portavoz municipal de Vox en Calvià, Manuel Mas, además de teniente de alcalde, no tenía dudas de que el municipio iba a abandonar el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que se dedica a la ayuda internacional. En declaraciones a este diario, Mas explicaba que había sido una iniciativa de su partido, a la que, dijo, “el PP no había puesto pegas”.

Sólo quedaba el trámite de la comisión informativa del día siguiente, viernes. Era el punto número 8 del orden del día: “Propuesta para aprobar la baja del Ayuntamiento de Calvià como socio de la Associació Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació”. De esta entidad sin ánimo de lucro forman parte todos los ayuntamientos de la isla, además del Govern y del Consell, administraciones todas ellas dominadas, en su mayor parte, por el PP.

Sin embargo, este viernes, pasadas las once de la mañana, después de que este diario adelantase la noticia, el Consistorio informaba de que se había decidido retirar ese punto del orden del día. Todo seguiría igual. Calvià no abandonaría el organismo que coordina los esfuerzos públicos en materia de cooperación internacional en África, Sudamérica y en otros países asolados por catástrofes naturales. Y punto, no se dieron más explicaciones.

Esa rectificación se dio a conocer unas dos horas antes de que se celebrase la comisión informativa municipal, con presencia de los partidos con representación en el Consistorio: PP, Vox y PSOE. Personas presentes en esa comisión refieren que hubo un ambiente de tensión entre los socios de gobierno. Vox pidió explicaciones a la teniente de alcalde y mano derecha del alcalde, Isabel Bonet, recordándole que la medida había sido pactada y que incluso figuraba en los presupuestos de este año. La respuesta: la orden había partido directamente de Juan Antonio Amengual.

Entretanto, la rectificación del Ayuntamiento fue tan súbita que no dio tiempo ni a que se produjeran reacciones por parte del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, cuya presidenta, Marian Serralta (alcaldesa de Bunyola, del PP), y cuyo vicepresidente, Antoni Fuster (conseller insular de Presidencia), estaban de viaje en Senegal, como representantes de esta entidad.

Choque con Vox

El choque entre ambos socios de gobierno es la mayor crisis que sufren desde la polémica por el proyecto de centro de acogida de menores inmigrantes en Calvià vila. En aquella ocasión, la entonces portavoz municipal de Vox, Esperanza Catalá, después defenestrada a nivel interno aunque sigue como teniente de alcalde, lamentó que el PP, "con el beneplácito de la izquierda", quisiese convertir Calvià en un "municipio inseguro y peligroso".

En el momento más bajo de las relaciones entre los dos partidos, el alcalde Amengual dejó en el aire la continuidad de la coalición y acusó a Vox de "deslealtad". Posteriormente, tras el relevo en el liderazgo del grupo municipal de Vox, la situación parecía haberse reconducido, hasta que ha llegado este último desencuentro político sobre la ayuda a la cooperación internacional.