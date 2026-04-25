Critican la instalación de una caseta vinculada al legionario Millán-Astray en plena Fira de la Gent Gran de Porreres
El partido Més per Mallorca ha sido quien ha denunciado la presencia de la caseta a través de sus redes sociales
Críticas en Porreres durante la celebración de la Fira de la Gent Gran debido a la presencia de un puesto con banderas de la Plataforma Patriótica Millán-Astray, fundación vinculada a antiguos militares y que se opone a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, defendiendo la permanencia de calles en honor a Millán-Astray, fundador de La Legión y amigo personal de Francisco Franco.
A demás de la bandera, sobre las mesas y colgados de una carpa blanca se han exhibido diversos objetos e imágenes de carácter militar. Además, dos hombres vestidos con uniformes castrenses custodian el puesto.
MÉS denuncia lo ocurrido
MÉS per Mallorca ha denunciado públicamente la instalación de un puesto que consideran de "exaltación franquista". Los ecosoberanistas, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, han considerado que se trata de "una vergüenza democrática intolerable".
"El PP blanquea y normaliza el franquismo de la mano de la extrema derecha. Exigimos responsabilidades políticas inmediatas", han subrayado.
Fira de la Gent Gran
La Fira de la Gent Gran, celebrada este sábado en Porreres, es una iniciativa organizada por el Consell de Mallorca dedicada a fomentar la participación de las personas mayores.
El programa, según ha informado la institución insular, incluye talleres de baile, actividades físicas como zumba, talleres de 'neules', un torneo de 'truc', la proyección del documental 'Cien libros juntas', un espectáculo circense, conciertos de coral y conferencias sobre salud y bienestar.
También incluye varias paradas de asociaciones y entidades que exponene sus actividades y servicios, entre ellas la dedicada al fundador de la Legión.
El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, y la alcaldesa de Porreres, Maria Agnès Sampol, tenían previsto asistir este sábado a la feria.
Simbología franquista, un habitual
No se trata de un caso aislado. El pasado marzo, durante la Fira del Ram de Palma, ya se pudieron ver bufandas con la cara de Francisco Franco y lemas asociados al franquismo como premio de un puesto de juego.
Las bufandas se encontraban en un puesto de lanzar dardos para pinchar globos, donde los participantes podían elegir entre distintos premios en función del resultado. Entre ellos figuraba este artículo, que muestra el rostro del dictador junto a expresiones como 'Arriba España' o 'Una grande y libre', el lema central del régimen franquista.
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