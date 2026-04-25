Cas Concos inaugura su nueva plaza

Cas Concos des Cavaller ha vivido este sábado una de las jornadas más significativas de su historia reciente con la inauguración oficial de la nueva plaza. Por primera vez, el casco urbano dispondrá de un espacio público de estas características, situado ante la iglesia, destinado a convertirse en el centro neurálgico de la convivencia y la actividad sociocultural del pueblo.

La creación de este espacio de 1.600 m² es el resultado de un proceso de gestión municipal que se ha extendido durante décadas. A pesar de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ya definió la isleta como futura plaza en 1969, no fue hasta el 2003 que el Ayuntamiento inició la adquisición de los inmuebles.

A lo largo de los años, el proyecto ha ido sumando superficies: desde la primera compra de 300 m² el 2003, pasando por la adquisición de un antiguo taller mecánico el 2009, hasta completar la titularidad municipal de toda la isleta el 2022. Después de la ejecución de una primera fase el 2015, el proyecto definitivo del estudio Missió21 Arquitectes se ha completado con una inversión final de 554.000 € —financiada con fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino -NextGeneration— a cargo de la empresa DosMas Grup.

El acto institucional ha empezado a las 11:00 h, con una amplia representación de autoridades, encabezada por la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler; el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà; y representantes de la Delegación del Gobierno y del Govern.

Además del protocolario corte de cinta y bendición, el acto también ha querido servir para rendir homenaje al trabajo hecho durante años con las intervenciones de los antiguos alcaldes pedáneos: Antònia Rosselló, Jaume Obrador, Margalida Bergas, Toni Oliver y la actual alcaldesa pedánea, Miquela Ballester, quien ha recordado que ya en el siglo XIX, con los primeros mapas del pueblo ya se marcó la plaza. La actuación de la Escola de Ball de Cas Concos ha puesto la nota musical al acto.

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Finalmente, y como recuerdo de este día, los asistentes han recibido una fotografía conmemorativa celebrando así la apertura de unas puertas simbólicas hacia un espacio "donde latirá la vida del pueblo".