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Vox Calvià acusa a sus socios del PP de “traición” por frenar la salida del Fons Mallorquí de Solidaritat
"El PP pactó con nosotros retirar esta financiación y ahora, con el alcalde a la cabeza, da marcha atrás sin explicación y sin consenso”, afirma el portavoz municipal del partido de ultraderecha, Manuel Mas
Vox Calvià arremetió este viernes contra sus socios de gobierno del PP, y en especial contra el alcalde Juan Antonio Amengual (PP), por frenar finalmente la salida del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. El abandono de la entidad que se dedica a la cooperación internacional se iba a ratificar en el próximo pleno municipal, pero el alcalde decidió retirar este punto del orden del día, tras la noticia avanzada por este diario.
En un duro comunicado, Vox detalló que la medida, que suponía dejar de financiar con dinero público actividades de cooperación internacional, había sido acordada previamente con el PP, con el objetivo de dedicar esos fondos a programas sociales y asociaciones de ámbito municipal.
El PP pactó con nosotros retirar esta financiación y ahora, con el alcalde a la cabeza, da marcha atrás sin explicación y sin consenso. Esto no es gestión, es traición a los ciudadanos de Calviá que nos votaron para gestionar sus impuestos
“El PP pactó con nosotros retirar esta financiación y ahora, con el alcalde a la cabeza, da marcha atrás sin explicación y sin consenso. Esto no es gestión, es traición a los ciudadanos de Calvià que nos votaron para gestionar sus impuestos”, afirmó Manuel Mas, teniente de alcalde y portavoz municipal de Vox en Calvià.
Servicios Sociales
La iniciativa había partido de la regiduría de Servicios Sociales, con Juana María Prats, de Vox, al frente. “No era una ocurrencia: estaba en los presupuestos, estaba acordada y lista para ejecutarse. Que el PP la retire del orden del día de forma unilateral demuestra que priorizan la presión externa sobre el compromiso con los vecinos de aquí”, aseguró Prats.
Que el PP retire este punto del orden del día de forma unilateral demuestra que priorizan la presión externa sobre el compromiso con los vecinos de aquí
La formación ultraconservadora expresó su compromiso con la “prioridad nacional”, anunció que volverá a presentar la propuesta en el próximo pleno e instó al PP a que “no permita que intereses ajenos al municipio impongan el destino del dinero de los calvianers”.
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