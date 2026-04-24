Tomeu Salom, de 92 años, publica su tercer libro en la última década

Son días de gran protagonismo para el libro. Y este pasado miércoles, en Binissalem, Tomeu Salom Martí (Binissalem, 1934) cumplió a sus 92 años de edad todo un récord al editar su tercer libro en un período de nueve años. Titulado 'La indústria de la sabata a Binissalem (anys 1925-2000)', la presentación tuvo lugar en Can Gelabert, un acto al que asistieron un gran número de vecinos de la localidad, entre ellos el alcalde, Víctor Martí.

Es importante recordar que Tomeu Salom, conocido en el pueblo como de can Pompa, presentó en marzo de 2017 el primero de sus libros, 'Memòria de cançons i gloses'. En noviembre de 2021 aparecería el segundo, bajo el título 'El creixement urbanístic de Binissalem entre els anys 20 i 80 del segle XX', una obra, sin duda, muy vinculada a la profesión que ejerció el autor, empresario de la construcción durante varias décadas.

Tomeu Martí firma libros a varias vecinas de Binissalem. / J. Canut

Ahora, en este tercer libro, queda recopilada una gran cantidad de información, mucha de ella transmitida de manera oral, correspondiente a un sector económico, como fue el del calzado, que marcó toda una época en la historia del pueblo y de la cual formaron parte, directa o indirectamente, varias generaciones de familias de la localidad. En el libro quedan descritas las fábricas de zapatos y tacones que conformaron el tejido empresarial a lo largo de esos sesenta años, con una descripción de la fundación de la empresa, una foto del empresario o empresarios que llevaron a cabo el proyecto y del local en donde estuvo ubicada, así como también nombres de empleados que trabajaron en la misma.

Para este tercer libro, Tomeu Salom, que el pasado 3 de febrero cumplió 92 años de edad, ha vuelto a contar, como en las otras dos anteriores ediciones, con la inestimable ayuda del activista cultural Jaume Jiménez. Pero, además, ahora se ha sumado la nieta del autor, Aida Coll.

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En definitiva, un gran trabajo que además de formar parte ya de la colección de obras sobre temas del pueblo, también supone, como muy bien apuntó Jaume Jiménez en el acto de presentación, un excelente archivo de datos para que otros historiadores, si se da el caso, puedan profundizar aún más en esa época que tanto marcó socioeconómicamente el municipio y la vida de Binissalem.