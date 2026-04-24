El TIB refuerza y recupera el servicio de las líneas en la costa del Llevant

La red de autobuses del TIB (Transporte Islas Baleares) ampliará su servicio a partir de este viernes con la reactivación de varias líneas en la costa del Llevant de Mallorca, entre ellas la que conecta Cala d'Or con Cales de Mallorca y Porto Cristo.

Esta ampliación se suma al incremento de la oferta de transporte interurbano puesto en marcha a finales de marzo, con el inicio de once líneas propias de la temporada de verano y la incorporación de catorce nuevos autobuses a la flota, en el marco de la modificación de los contratos de concesión realizada por el Govern en 2025.

Entre las principales novedades, la línea 428 volverá a conectar Cala d'Or con Porto Cristo, con paradas en s'Horta, Portocolom, Cala Tropicana y Cales de Mallorca, mientras que la línea 521 enlazará Cala d'Or con Cala Mondragó a través de Portopetro y sa Barca Trencada.

Asimismo, la línea 416 amplía su recorrido con una nueva parada en Cala Tropicana, unifica sus horarios durante toda la semana y aumenta la frecuencia de servicios, pasando de diez a dieciséis salidas desde Cales de Mallorca.

Línea 425

El dispositivo en esta zona se completará a partir del próximo 15 de mayo con la puesta en marcha de la línea 425, que conectará Cala Bona con Porto Cristo.

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Los horarios de todas estas líneas ya están disponibles en la página web del TIB.