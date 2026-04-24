El TIB refuerza y recupera el servicio de las líneas en la costa del Llevant
Esta ampliación se suma al incremento de la oferta de transporte interurbano puesto en marcha a finales de marzo
La red de autobuses del TIB (Transporte Islas Baleares) ampliará su servicio a partir de este viernes con la reactivación de varias líneas en la costa del Llevant de Mallorca, entre ellas la que conecta Cala d'Or con Cales de Mallorca y Porto Cristo.
Esta ampliación se suma al incremento de la oferta de transporte interurbano puesto en marcha a finales de marzo, con el inicio de once líneas propias de la temporada de verano y la incorporación de catorce nuevos autobuses a la flota, en el marco de la modificación de los contratos de concesión realizada por el Govern en 2025.
Entre las principales novedades, la línea 428 volverá a conectar Cala d'Or con Porto Cristo, con paradas en s'Horta, Portocolom, Cala Tropicana y Cales de Mallorca, mientras que la línea 521 enlazará Cala d'Or con Cala Mondragó a través de Portopetro y sa Barca Trencada.
Asimismo, la línea 416 amplía su recorrido con una nueva parada en Cala Tropicana, unifica sus horarios durante toda la semana y aumenta la frecuencia de servicios, pasando de diez a dieciséis salidas desde Cales de Mallorca.
Línea 425
El dispositivo en esta zona se completará a partir del próximo 15 de mayo con la puesta en marcha de la línea 425, que conectará Cala Bona con Porto Cristo.
Los horarios de todas estas líneas ya están disponibles en la página web del TIB.
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