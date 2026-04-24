Son Bonet Pulmó Verd denuncia que Aena pretende llevar “más aviones y de mayor tamaño” al aeródromo

La plataforma Son Bonet Pulmó Verd ha denunciado la actitud de “desprecio y desconsideración” que, a su juicio, mantiene Aena hacia los vecinos de Marratxí y del entorno del aeródromo de Son Bonet. La entidad critica que, tras las pretensiones de instalar un “megaparque fotovoltaico” en la zona, ahora se plantee también incrementar la actividad aérea con “más aviones y de mayor tamaño” en este pequeño aeropuerto.

El colectivo vecinal asegura que la situación actual ya resulta “insoportable” para muchos residentes por el ruido constante del tráfico de avionetas y de las prácticas de helicópteros. Según la plataforma, las molestias afectan especialmente a las viviendas más próximas a las pistas y a una escuela infantil situada justo enfrente del aeródromo, donde, afirman, el ruido dificulta el desarrollo normal de las clases.

“Es una contaminación acústica tan flagrante que no pasaría ningún control”, señalan desde Son Bonet Pulmó Verd, que lamenta que esta actividad se haya mantenido durante años sin que, según ellos, se hayan adoptado medidas suficientes para proteger a la población.

Oposición frontal

La plataforma considera que el posible aumento de operaciones confirma “el peor de los pronósticos” y responde, según denuncia, a las “ansias infinitas de hacer negocio”. En este sentido, los vecinos manifiestan su oposición frontal a cualquier ampliación de la actividad en Son Bonet y critican el silencio de los representantes públicos.

“Los vecinos y vecinas de Marratxí no podemos más”, advierte la entidad, que acusa al Ayuntamiento de Marratxí y al resto de instituciones insulares de actuar con “complicidad” ante los planes de Aena.

Son Bonet Pulmó Verd concluye que no consentirá “ni megaparques, ni ruidos, ni contaminación” para favorecer intereses económicos “encima de nuestras casas”.