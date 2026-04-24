Sóller flexibiliza la ordenanza de playas tras la polémica por la prohibición de juegos

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sóller ha rectificado el artículo de la ordenanza que regula las playas y ha matizado la redacción inicial, que prohibía los juegos y las actividades consideradas molestas en el litoral.

El pleno municipal del miércoles aprobó el texto definitivo de la norma, que introduce una nueva redacción de este controvertido apartado después de que el PP haya aceptado parcialmente algunas de las alegaciones presentadas por Més y el PSOE. De este modo, el nuevo artículo establece que se permitirá, tanto en la zona de arena como en las aguas de baño, la realización de actividades, juegos o ejercicios, siempre que no resulten molestos para el resto de usuarios.

Formulación más flexibe

La nueva formulación es más flexible que la inicial, que vetaba estas prácticas y generó una notable polémica. El concejal delegado del Port, Biel Barceló (PP), explicó que el equipo de gobierno ha incorporado parcialmente las propuestas de la oposición para redefinir el texto. Barceló defendió la ordenanza al tratarse de la primera de estas características en Sóller, subrayando que prohíbe la venta ambulante, regula las embarcaciones que quedan varadas —con el objetivo de acabar con el vacío legal existente—, fija criterios de limpieza y amplía los horarios del servicio de socorrismo.

Desde la oposición se criticaron varios aspectos de la norma, lo que llevó al PSOE a votar en contra y a Més a abstenerse. La ordenanza salió adelante con los votos favorables del PP y Seny.El texto también prohíbe el uso de altavoces en la playa, refuerza los controles durante la temporada alta y establece un régimen sancionador que puede alcanzar los 3.000 euros en caso de incumplimiento.En cuanto a los animales, su presencia queda notablemente restringida: durante la temporada alta se prohíbe el acceso de cualquier animal, salvo perros guía, mientras que en invierno podrán acceder siempre que vayan atados.