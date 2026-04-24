Programa de Can Picafolk 2026 en Can Picafort: fechas, horarios y actividades del festival de música y tradición mallorquina

Can Picafort se convertirá los próximos 1, 2 y 3 de mayo en el epicentro de la música y la cultura popular mallorquina con la celebración del “Can Picafolk 2026”, un festival organizado por la asociación Sa Trencadissa que reunirá actuaciones, baile tradicional y propuestas para todos los públicos.

La programación arrancará el viernes 1 de mayo con una jornada pensada para disfrutar en familia. Por la mañana, la Església Vella acogerá un teatro musical infantil inspirado en las rondalles mallorquines, con el objetivo de acercar la tradición oral de la isla a los más pequeños. Ya por la tarde, a partir de las 17 horas, la plaça Cervantes será escenario de una gran ballada popular, con dos escenarios y cinco horas ininterrumpidas de música y baile.

En esta cita participarán grupos destacados del panorama tradicional mallorquín como Tramudança, Sonadors Sonats, Sarau Alcudienc, Esclafits i Castenyetes y Es Revetlers, en una propuesta que promete llenar el municipio de ambiente festivo y tradición.

El sábado 2 de mayo, el festival continuará con una muestra de ball mallorquí, en la que distintas agrupaciones llegadas de varios puntos de Mallorca exhibirán las danzas tradicionales de la isla, reforzando así el carácter cultural y divulgativo del evento. Así, a las 18 horas la plaza Cervantes se llenará con los bailes de Es Talaiot de Montuïri y los sonadors de NiraBé. También participarán Racó de Tramuntana de Pollença, Arrels de l’antigor de Santanyí, Calabruix de Llucmajor, Escola de Ball de bot de Santa Margalida y Sa Trencadissa.

Concierto

El cierre llegará el domingo 3 de mayo con un concierto de estilo “Folktronic” a cargo de Desire Duran, una propuesta que fusiona la música de raíz con sonidos electrónicos y que pondrá el broche final a un fin de semana marcado por la celebración de la cultura popular. La cita será en la Església Vella a las 19 horas.

Desde la organización destacan que Can Picafort es un enclave idóneo para albergar una cita de estas características, al permitir compartir la cultura mallorquina tanto con los visitantes como con la comunidad internacional residente en la localidad. Asimismo, subrayan su apuesta por preservar y difundir la cultura popular, combinando tradición e innovación en un ambiente festivo y familiar.