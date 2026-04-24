Cooperación internacional
El portavoz de Vox en Calvià, Manuel Mas, sobre la salida del Fons Mallorquí de Cooperació: “Es una decisión nuestra y el PP no ha puesto pegas”
El teniente de alcalde asegura que el objetivo es priorizar a la “gente nacional”, en este caso a entidades solidarias de ámbito local
El portavoz municipal de Vox en Calvià y teniente de alcalde, Manuel Mas, asegura que la decisión del Ayuntamiento de abandonar el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació la tomó su partido y explica que sus socios de gobierno del PP “no pusieron pegas”.
En declaraciones a este diario, Mas argumenta que esta medida se enmarca en la política de Vox de “priorizar la gente nacional” y señala que, con esos fondos, se darán ayudas a entidades solidarias de ámbito local, en lugar de que vaya a parar a asociaciones que, dice, invierten el dinero de los españoles “fuera del país”.
Nosotros priorizamos la gente nacional, de nuestro país. Y en el Ayuntamiento lo que Vox va a hacer es que esas partidas se destinarán ahora a otras entidades solidarias locales, en vez de fundaciones o asociaciones que invierten el dinero de nuestros ciudadanos fuera de nuestro país
Entre esas entidades locales, menciona Asdica (Asociación de Personas con Discapacidad de Calvià) y la Fundación Nemo, que apoya a familias con niños y jóvenes que presentan dificultades en el neurodesarrollo o en riesgo de padecerlas.
“Creemos que es lo correcto”, manifiesta Mas, quien apunta que la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Gente Mayor, Familia e Igualdad, Juana María Prats, de Vox, ha tomado esta decisión “en consenso” con el resto del equipo de gobierno, presidido por el alcalde Juan Antonio Amengual (PP).
Debate sobre la "prioridad nacional"
La decisión del Ayuntamiento de Calvià de darse de baja de esta entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la cooperación se produce en un contexto político en el que Vox ha introducido el concepto de “prioridad nacional”, objeto de debates recientes en el Congreso de los Diputados y en parlamentos autonómicos.
Este concepto estuvo presente en la reciente investidura de María Guardiola (PP) como presidenta de Extremadura, con el apoyo de Vox. Ambos partidos pactaron medidas que contemplan la “prioridad nacional” para acceder a la vivienda protegida y conseguir ayudas públicas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Autoclick: una estafa internacional de 20 millones de euros cometida desde Mallorca
- Una serpiente sorprende a un grupo de excursionistas en Kayak en Mallorca
- Unas 200 familias se reúnen con la dirección del CEIP Son Pisà tras faltar 4 de cada 10 alumnos por la reincorporación de Miquel Roldán
- Invasión de pavos reales en un centro educativo de Palma: 'Nadie lo soluciona y hay excrementos en las zonas de uso de Infantil
- Iberia nos ha dejado tirados', denuncia el grupo del Imserso de 49 leoneses que ha sufrido una demora de ocho horas en el aeropuerto de Palma y tardará 16 en volver a casa
- El profesor detenido por tocamientos a una alumna en Artà: 'La abracé para tranquilizarla, sin ninguna intención sexual
- El Opus Dei pugna en la Audiencia de Palma por una herencia por la que dos hermanas están acusadas de estafa
- El modelo pedagógico de los profesionales que detectan dificultades en el desarrollo de 0 a 3 años, en jaque ante la nueva normativa horaria de Educación