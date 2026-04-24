El portavoz de Vox en Calvià, Manuel Mas, sobre la salida del Fons Mallorquí de Cooperació: “Es una decisión nuestra y el PP no ha puesto pegas”

El portavoz municipal de Vox en Calvià y teniente de alcalde, Manuel Mas, asegura que la decisión del Ayuntamiento de abandonar el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació la tomó su partido y explica que sus socios de gobierno del PP “no pusieron pegas”.

En declaraciones a este diario, Mas argumenta que esta medida se enmarca en la política de Vox de “priorizar la gente nacional” y señala que, con esos fondos, se darán ayudas a entidades solidarias de ámbito local, en lugar de que vaya a parar a asociaciones que, dice, invierten el dinero de los españoles “fuera del país”.

Nosotros priorizamos la gente nacional, de nuestro país. Y en el Ayuntamiento lo que Vox va a hacer es que esas partidas se destinarán ahora a otras entidades solidarias locales, en vez de fundaciones o asociaciones que invierten el dinero de nuestros ciudadanos fuera de nuestro país Manuel Mas — Portavoz municipal de Vox en Calvià y teniente de alcalde

Entre esas entidades locales, menciona Asdica (Asociación de Personas con Discapacidad de Calvià) y la Fundación Nemo, que apoya a familias con niños y jóvenes que presentan dificultades en el neurodesarrollo o en riesgo de padecerlas.

“Creemos que es lo correcto”, manifiesta Mas, quien apunta que la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Gente Mayor, Familia e Igualdad, Juana María Prats, de Vox, ha tomado esta decisión “en consenso” con el resto del equipo de gobierno, presidido por el alcalde Juan Antonio Amengual (PP).

Debate sobre la "prioridad nacional"

La decisión del Ayuntamiento de Calvià de darse de baja de esta entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la cooperación se produce en un contexto político en el que Vox ha introducido el concepto de “prioridad nacional”, objeto de debates recientes en el Congreso de los Diputados y en parlamentos autonómicos.

Este concepto estuvo presente en la reciente investidura de María Guardiola (PP) como presidenta de Extremadura, con el apoyo de Vox. Ambos partidos pactaron medidas que contemplan la “prioridad nacional” para acceder a la vivienda protegida y conseguir ayudas públicas.