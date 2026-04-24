'Manacor Encantat' inicia una nueva etapa abierta a las leyendas del mundo

Manacor volverá a llenar sus calles de fantasía, cultura y actividad comercial con una nueva edición de 'Manacor Encantat', la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento que, desde 2021, transforma el centro en un escenario vivo a través de figuras gigantes y una amplia programación para todos los públicos.

La delegada de Campañas Comerciales, Maria Antònia Truyols, ha presentado este viernes la nueva edición junto a la delegada de Comercio, Paula Asegurado, destacando el papel del proyecto como motor de dinamización económica y cultural. “'Manacor Encantat' consolida su papel como una iniciativa clave para la promoción del comercio local y la difusión cultural, apostando por un modelo de ciudad viva, abierta y diversa”, ha señalado Truyols.

Este año, la campaña da un paso adelante y abandona la temática centrada en las rondalles para abrirse a las leyendas del mundo. El objetivo es renovar el proyecto, evitar la repetición de figuras y adaptarlo a la realidad multicultural del municipio, manteniendo la esencia original de paseo, fantasía y vida en la calle.

El Drac està ubicado en la plaça Weyler. / Ajuntament

Como parte de esta evolución, se incorporan dos nuevas figuras con un marcado carácter simbólico. Por un lado, la Catrina con el rostro de Frida Kahlo, inspirada en la tradición mexicana del Día de los Muertos, que representa la celebración de la vida, la memoria y la identidad cultural, además de visibilizar la figura femenina. Por otro, Ganesha, la deidad hindú con cabeza de elefante, símbolo de sabiduría, protección y superación de obstáculos, considerada portadora de buena suerte.

Las nuevas figuras, junto a otras ya emblemáticas, obra de los artistas Sebastià Riera Pocoví y Antoni Galmés Bennàssar, ya se están instalando en distintos puntos del centro, anticipando el ambiente fantástico que caracteriza la propuesta.

La inauguración oficial tendrá lugar el próximo 30 de abril en la plaza Rector Rubí, con un espectáculo que combinará danza, música y animación de calle.

El programa incluye tres grandes jornadas temáticas que invitan a descubrir diferentes culturas. El 2 de mayo se celebrará la jornada de cultura oriental, con talleres de yoga, meditación, danza Bollywood, actividades infantiles, un pasacalle con dragones y leones chinos y un concierto nocturno.

El 9 de mayo será el turno de la cultura latinoamericana, con mariachis itinerantes, talleres familiares y una gran fiesta multicultural. Finalmente, el 16 de mayo se dedicará a la cultura mallorquina, con un maratón de ball de bot, ruta de rondalles, talleres tradicionales, desfile de gigantes y correfocs.

El cartel de la edición de este año. / Ajuntament

Durante toda la campaña, el centro de Manacor contará con puestos de comida, actividades familiares y propuestas culturales, reforzando el dinamismo comercial y convirtiendo las calles en un espacio de convivencia.

Además, el Claustre de Sant Vicenç Ferrer acogerá la exposición Les veus de les migracions, del Fons Mallorquí de Cooperació.

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Las figuras de Manacor Encantat 2026 se distribuirán por diferentes puntos del centro: el Rei en Jaime I en la calle de León XIII; el Águila de la Flor Romanial en la plaça de Sant Jaume; Katrina en la plaça de sa Bassa; la Bruixa Joana en la calle del Mercadal; Ganesha en la plaça del Rector Rubí; el Dimoni en el passeig de Na Camel·la; en Joanet de sa Gerra en la plaça des Cós; el Gegant en la rambla del Rei en Jaume y el Drac en la plaça Weyler.