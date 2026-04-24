El litoral del Port de Sóller será declarado como espacio libre de humos prohibiendo el tabaco y los cigarrillos electrónicos

El tabaco y los cigarrillos electrónicos tienen los días contados en la playa. Todo el litoral del Port de Sóller será declarado espacio libre de humo, un hecho que comportará la prohibición de fumar en este ámbito de la costa del municipio.

Así lo adelantó el concejal delegado del Port, Biel Barceló, durante el pleno de este miércoles, donde anunció que la próxima semana la junta local de gobierno aprobará que Sóller se adhiera al registro de playas libres de humo de Illes Balears. De esta manera, el municipio se situará al nivel de otras localidades como Calvià, Andratx, Alcúdia, Artà, Manacor o Pollença, que ya disponen de espacios litorales sin humos.

Este paso se hará efectivo después de que Més per Sóller solicitase al Ayuntamiento la prohibición expresa de fumar en las playas mediante una alegación presentada recientemente a la ordenanza que regula los usos del litoral. No obstante, tal como explicó Barceló, esta prohibición no se puede articular a través de una ordenanza municipal al carecer de competencias para poderlo hacer. Por este motivo, el Consistorio ha optado por declarar todas las playas del Port como espacios libres de humo. La medida afectará a todo el litoral, desde la playa de Can Generós hasta la de Llatzeret, de manera que no se podrá fumar ni utilizar cigarrillos electrónicos en ningún punto de la costa del Port de Sóller.

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El objetivo de la medida es proteger la salud de las personas usuarias y preservar el medio ambiente. Estas zonas forman parte de una iniciativa impulsada por las administraciones sanitarias que apuesta por reducir la exposición al humo pasivo, especialmente entre niños y colectivos vulnerables, así como por fomentar hábitos de vida más saludables y acabar con la proliferación de colillas en la arena.