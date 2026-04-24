Cooperación internacional
El gobierno de Calvià rectifica y no abandonará el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació
El equipo de gobierno ha retirado este punto del orden del día de la comisión informativa de este viernes, sin dar más explicaciones
El Ayuntamiento de Calvià rectifica y no se dará de baja como socio del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, una entidad sin ánimo de lucro nacida en 1993 para aglutinar las aportaciones de las instituciones municipales y autonómicas en acciones solidarias a nivel internacional.
El gobierno municipal, formado por Partido Popular y Vox, ha retirado este punto del orden del día de la comisión informativa de este viernes, donde se exponen los acuerdos que después van al pleno municipal.
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