El gobierno de Calvià rectifica y no abandonará el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació

El Ayuntamiento de Calvià rectifica y no se dará de baja como socio del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, una entidad sin ánimo de lucro nacida en 1993 para aglutinar las aportaciones de las instituciones municipales y autonómicas en acciones solidarias a nivel internacional.

El gobierno municipal, formado por Partido Popular y Vox, ha retirado este punto del orden del día de la comisión informativa de este viernes, donde se exponen los acuerdos que después van al pleno municipal.