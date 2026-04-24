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La ceguera del foco insolidario

Manuel Mas, portavoz de Vox en Calvià y teniente de alcalde

Manuel Mas, portavoz de Vox en Calvià y teniente de alcalde / DM

Llorenç Riera

Llorenç Riera

Manos a la obra. No hay tiempo que perder. Vox ha dicho que primero y sobre todo los nacionales y a eso vamos. Si hay que asfixiar económicamente a las ONG de casa, no tiene sentido alguno dar auxilio al extranjero, dado que la solidaridad bien entendida no necesita mirar más allá del ombligo propio. La emergencia internacional debe topar con el veto de la insensibilidad y la insolidaridad, así que se las apañe como pueda el Fons Mallorqui de Solidaritat. Total, no depende de los 15.000 tristes euros ofensivos que le ha aportado en los últimos tiempos el opulento Ayuntamiento de Calvià.

Lo ha dicho el portavoz de Vox en el consistorio, Manuel Mas, «la verdad es que el PP no nos ha puesto pegas». Faltaría más. Hay que apuntalar el pacto de gobierno una y todas las veces que sea necesario, aunque sea al precio de negar una ayuda de importe irrisorio en relación al presupuesto que maneja el Ayuntamiento de Calvià. Todo un bache de pésima imagen sobre la excelencia y vanguardia a la que dice estar entregado el actual equipo de gobierno.

Es «un cambio de foco», asegura el alcalde , Juan Antonio Amengual. En realidad se asemeja a una sobrecarga de inconsistencia explicativa que acaba deslumbrando a sus propios protagonistas dado que, con un mínimo de sintonía con la coherencia y el sentido del ridículo, lo que hubieran hecho es incrementar sus aportaciones al FMS como hacen el resto de ayuntamientos, las mancomunidades y las instituciones insulares. En cambio, lo que procurará ahora Vox es que otros se sumen a su ofensiva de selección discriminatoria.

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En Calvià la tendencia actual es dirigir las ayudas, poco más que simbólicas, al asociacionismo local, preferentemente de la tercera edad y además hacer ver que se hace quitando el salvavidas a otros. El vuelco es más rentable en lo inmediato y sobre todo en lo político, porque permite abonar el clientelismo sin tapujos. Poco importa cuanto piensen los demás y la mala imagen del municipio que hipotecan sus gobernantes actuales. Este es el cambio de foco real. Coraje y hacia adelante.

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