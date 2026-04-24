Calvià prevé que los servicios de temporada de la playa de Santa Ponça funcionen en dos semanas

El Ayuntamiento de Calvià ha informado de la adjudicación los servicios de temporada de la playa grande de Santa Ponça, que es uno de los arenales más importantes del municipio. Este arenal no pudo estrenar esos servicios el pasado mes de marzo, como otros puntos del litoral, porque el Ayuntamiento rescindió el contrato con la empresa adjudicataria por las cantidades que adeudaba.

El Consistorio calcula que en un plazo aproximado de 15 días puedan estar operativas las hamacas, sombrillas, chiringuitos (excepto uno de ellos) y el puesto de socorro.

En lo referente a la playa de Magaluf, también sin explotación tras la rescisión del contrato con ese mismo concesionario, el proceso se prolongará algo más en el tiempo, ya que el concurso negociado ha resultado desierto, informaron desde el Ayuntamiento.

En este caso, la administración municipal invitó a participar a más de una decena de empresas con experiencia en la gestión de servicios de playa, "pero todas ellas declinaron la invitación".

Para agilizar la adjudicación, el Ayuntamiento señaló que ha decidido introducir modificaciones que "permitan hacer más atractivo el contrato". Así, se reducirán de cinco a cuatro el número de pastillas de hamacas y sombrillas, lo que supondrá también un aumento del espacio disponible para los bañistas en la zona más próxima al mar.

A esta nueva licitación se invitará a las mismas empresas que en la convocatoria anterior, entre las que se encuentran adjudicatarias actuales o anteriores de servicios de playa en el municipio.

"Estas actuaciones responden a la voluntad de garantizar un servicio de calidad en todas las playas del municipio, adaptando los modelos de gestión a la realidad del mercado y priorizando siempre el interés general", enfatizó la administración municipal.