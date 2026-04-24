Calvià se da de baja del Fons Mallorquí de Solidaritat, entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la cooperación internacional

El Ayuntamiento de Calvià se dará de baja como socio del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, una entidad sin ánimo de lucro nacida en 1993 para aglutinar las aportaciones de las instituciones municipales y autonómicas en acciones solidarias a nivel internacional. Actualmente, forman parte de esta entidad 52 municipios de la isla, las mancomunidades del Pla y del Raiguer, el Consell de Mallorca y el Govern.

El Consistorio calvianer, gobernado por Partido Popular y Vox, ratificará este acuerdo en el próximo pleno municipal, previsto para la semana que viene. A preguntas de este diario, la administración presidida por el alcalde Juan Antonio Amengual (PP) justifica la decisión por un “cambio de foco” desde el área de Servicios Sociales, que gestiona Vox.

Así, según explican fuentes municipales, los 10.000 euros de esa partida que se destinaban al Fons se dedicarán ahora a “proyectos comunitarios y programas de salud mental” en el municipio. Otros 3.500 euros irán a subvencionar que las asociaciones calvianeres de la tercera edad se puedan adherir a la federación de personas mayores de Balears.

En la página web del Fons Mallorquí, se encuentra una relación de las aportaciones realizadas en los últimos años por el Ayuntamiento de Calvià.

Programas de salud infantil en el Sáhara occidental

En 2023, por ejemplo, esta administración municipal aportó 25.000 euros, de los cuales 18.000 euros se dedicaron a mitigar “el impacto de las violaciones del derecho internacional humanitario en el municipio de Jet y Jassouf”. En 2022, el Consistorio destinó al Fons Mallorquí un total de 30.000 euros, que fueron a parar en su mayor parte a un programa integral de salud infantil saharaui.

Esta entidad sin ánimo de lucro está regida por una comisión ejecutiva, formada por representantes políticos de los ayuntamientos y de las administraciones insular y autonómica. En su mayoría, son cargos del Partido Popular. La actual presidenta de esta asociación es la alcaldesa de Bunyola, Marian Serralta.

Según recoge la web de este organismo, la vicepresidencia primera la ocupa el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, mientras que la vicepresidencia segunda la ostenta Antònia Estarellas, consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local del Govern. El resto de la junta está formada por alcaldes de la isla, como Josep Ferrà (Esporles), Leonor Bosch (Banyalbufar), Catalina Soler (Felanitx) y Xisca Lascolas (Llucmajor), entre otros.

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació ha promovido en los últimos años varias campañas para ayudar a municipios ucranianos afectados por la guerra con Rusia, a las víctimas del gran terremoto que afectó a Marruecos en 2023 y a los damnificados por el seísmo de Turquía de ese mismo año.

La entidad se dedica también, entre otras actuaciones solidarias, a promover acciones de mitigación del cambio climático y de fomento de la igualdad de género, como una iniciativa para combatir el asedio político que sufren las mujeres en Bolivia.