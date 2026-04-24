Cala Agulla sigue sin parking: crece el rechazo vecinal al nuevo aparcamiento en Cala Rajada
Tras una temporada turística sin zona de estacionamiento junto a la playa, parte de los residentes considera suficiente la alternativa de sa Gravera
Después de haber transcurrido una temporada turística sin zona de aparcamiento para vehículos en la playa de Cala Agulla, en Cala Rajada, empiezan a alzarse voces entre los residentes en contra de que se recupere el parking.
Tras esta experiencia, ya se dejan oír opiniones favorables a que no se construya el nuevo aparcamiento. Para ello, argumentan que solo se satura en las horas punta del verano y durante los fines de semana, sobre todo por residentes de la isla que acuden puntualmente a bañarse, y que esta situación no afecta ni a los vecinos ni a los turistas, que ya cuentan con sus propios medios de transporte, como el tren turístico o los minibuses que facilitan los establecimientos hoteleros, y que los dejan en la misma entrada de la playa.
"El aparcamiento solo se satura en las horas punta del verano y durante los fines de semana"
Para el resto, consideran que la alternativa del aparcamiento de la zona de sa Gravera, ofrecida la pasada temporada turística, a unos 15 minutos a pie de Cala Agulla, es buena y suficiente. Además, señalan que se puede llegar hasta la rotonda situada a las puertas de la playa, descargar allí y que, después, el conductor vaya a estacionar el coche en la zona de sa Gravera, sin que el resto tenga que caminar cargado con sombrillas, neveras y demás enseres. Incluso algunos vecinos, no tan reacios al aparcamiento, consideran que, al encontrarse la zona a las puertas del Parc de Llevant, en Capdepera, se podría instalar un centro de interpretación con una pequeña zona de estacionamiento, tal y como ocurre en Artà.
Terrenos colindantes
Por otro lado, existe un acuerdo previo, tanto del pleno municipal como del pleno del Consell de Mallorca, para trasladar la ubicación del que hasta hace unas temporadas era el aparcamiento de Cala Agulla a unos terrenos colindantes, sobre los que el Ayuntamiento dispone de un proyecto redactado con capacidad para unos 450 vehículos.
Ahora, según confirma la primera edil, Nuria García, el consistorio está a la espera de que el Govern se pronuncie sobre el tema y dé el visto bueno definitivo para ejecutar el proyecto. El viernes pasado, el pleno de la corporación municipal gabellina insistió en la demanda dirigida a la conselleria de Medio Natural para saber si acepta la ocupación de los nuevos terrenos con el fin de habilitar el nuevo aparcamiento.
El hecho de encontrarnos a las puertas de la nueva temporada turística hace pensar que, aunque el Govern diera este año el visto bueno, Cala Agulla seguiría sin zona de aparcamiento y, seguramente, no sería hasta la próxima temporada turística cuando estuviera listo el nuevo parking para vehículos.
De momento, habrá que esperar a la resolución de la conselleria para saber si Cala Agulla tendrá nuevo aparcamiento, mientras que el antiguo ya tiene productividad agrícola y es actualmente un campo sembrado de habas.
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