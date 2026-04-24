Aumenta en Mallorca la difusión de infracciones ambientales ilegales por internet

El GOB ha denunciado este viernes el incremento de la realización y difusión de actividades no autorizadas en espacios naturales protegidos de Mallorca, "una práctica creciente que pone en riesgo la conservación de estos entornos y genera una preocupante sensación de impunidad".

Por ello, la entidad ecologista reclama la creación de una unidad de Agentes de Medio Ambiente específica para vigilar estas actividades que han adquirido una dimensión preocupante en los últimos años.

El GOB recuerda que el pasado mes ya alertaba de un caso grave, consistente en un salto base desde una zona de exclusión del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana. "Ese hecho evidenciaba hasta qué punto determinados usuarios utilizan espacios protegidos como escenario de actividades ilegales para obtener visibilidad en las redes sociales", apunta.

Ahora, la entidad ecologista denuncia que la problemática se repite con la difusión de varios vídeos grabados con dron sin autorización en espacios naturales protegidos como el Paraje Natural de la Serra de Tramuntana, el Parque Natural des 'Albufera o el Parque Natural de la Península de Llevant. Según explica, las publicaciones han sido colgadas en Instagram por los usuarios "davidjoerg" (Jörg David), que se dedica profesionalmente a la realización de vídeos con dron, y "mallorcaofficial", usuario del portal https://mallorcard.es, dirigido por ciudadanos alemanes y dedicado a la promoción comercial de actividades turísticas.

Saltos base grabados hace varias semanas en la zona de Pollença para ganar visibilidad en las redes. / GOB

"Este tipo de actividad está muy limitada, especialmente para evitar molestias en la fauna e impactos sobre el medio, requiere autorización administrativa y solo se permite en condiciones muy específicas", señala el GOB. Los hechos han sido denunciados ante la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

La entidad añade que la difusión de estas actividades "no solo implica una posible infracción administrativa, sino que contribuye a normalizar conductas ilegales e incentiva su reproducción por parte de otros usuarios y visitantes". Por ello, el mensaje que se transmite es "especialmente peligroso: que pueden realizarse actividades prohibidas en espacios protegidos, y publicitarlo, sin consecuencias". "Esa percepción de impunidad es un factor clave en el aumento del problema", apunta el GOB.

Por otra parte, explica que ante situaciones similares, "otros territorios ya están actuando". "En Tenerife, por ejemplo, desde el pasado año ya trabaja una unidad especializada para detectar y denunciar contenidos en redes sociales que muestran actividades ilegales en espacios naturales".

Una unidad especializada en Balears

Ante esta situación, el GOB reclama a la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural que tome ejemplo y ponga en marcha en Balears una unidad específica de Agentes de Medio Ambiente (AMAs) dedicada a monitorizar contenidos en redes sociales, detectar actividades ilegales en espacios protegidos, iniciar expedientes sancionadores y actuar de forma preventiva ante su difusión.

"Consideramos imprescindible actuar con determinación en este ámbito", sostiene el GOB, ya que "si no se toman medidas, el problema seguirá creciendo y se consolidará la idea de que todo vale para obtener visibilidad en internet, incluso a expensas de nuestro patrimonio natural".

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A su entender, los espacios naturales protegidos "no pueden convertirse en escenarios para contenidos virales". "Su conservación requiere respeto, regulación y, sobre todo, cumplimiento de la normativa". "La inacción ante estas prácticas no sólo perjudica al medio ambiente, sino que también desacredita la gestión de los espacios protegidos y pone en cuestión su capacidad de control", concluye la entidad ecologista.