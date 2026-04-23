Sóller crea la inspección técnica de residuos

El pleno del Ayuntamiento de Sóller ha dado luz verde a la creación de la Inspección Técnica de Residuos (ITR), un nuevo instrumento orientado a mejorar el reciclaje de los residuos domésticos desde su origen.

La iniciativa permitirá a los ciudadanos que se adhieran al programa acceder a una bonificación en la tasa de basura a partir de los próximos ejercicios. La implantación de la ITR se ha llevado a cabo mediante la modificación de la ordenanza municipal que regula el servicio de recogida de residuos. La propuesta fue defendida por la concejala de Medio Ambiente, Antònia Frau, y generó un intenso debate en el pleno, con intervenciones críticas por parte de los grupos de la oposición.

Desde Més per Sóller, la portavoz Elvira Arbona apostó por un cambio de modelo basado en la economía circular y una recogida selectiva más eficiente. En este sentido, denunció que “la inacción política del PP entre 2019 y 2023 ha provocado un incremento del 32% en la tasa de basura y el incumplimiento de la Ley Balear de Residuos”.

Por su parte, el concejal del PSOE, Jaume Mateu, cuestionó que la modificación normativa no haya ido acompañada de un ajuste paralelo en la ordenanza fiscal que concrete cómo se aplicarán las bonificaciones a los ciudadanos que, tras adherirse al programa, superen satisfactoriamente las inspecciones.

Desde el equipo de gobierno, Frau defendió la medida como una herramienta para garantizar el principio de que “quien más recicla, menos paga”, y anunció que en breve se abrirá un plazo para que los particulares puedan sumarse voluntariamente al programa.

La concejala de Hacienda, Andrea Pomar, añadió que la ordenanza fiscal se modificará a finales de año con el objetivo de que entre en vigor en 2027, momento a partir del cual se empezarán a aplicar las reducciones en el recibo de la basura a quienes superen la ITR.

Tensión política

Tras el debate, marcado por la tensión política entre los distintos grupos, la propuesta salió adelante con los votos favorables del PP, la abstención de PSOE y Seny, y el voto en contra de Més.

La Inspección Técnica de Residuos es un sistema de control y seguimiento que evalúa cómo separan los residuos los hogares adheridos al programa. A través de inspecciones periódicas, se verifica si los ciudadanos cumplen correctamente con la recogida selectiva —orgánica, envases, papel, vidrio y resto— y si lo hacen conforme a las normas establecidas.

En función de los resultados, los participantes pueden acogerse a una bonificación en la tasa de basura que, en el caso de Sóller, todavía está por concretar. Este tipo de mecanismos ya se ha implantado en otros municipios como fórmula para incrementar los índices de reciclaje, reducir la cantidad de residuos que acaban en vertedero y avanzar hacia un modelo más sostenible.