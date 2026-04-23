Sant Jordi llena de libros, actividades y actos culturales varios municipios de Mallorca

La celebración de Sant Jordi ha vuelto a sacar los libros a la calle en varios municipios de Mallorca, con programas culturales dirigidos a público familiar, escolar y adulto. Manacor, Inca y Esporles han conmemorado la jornada con ferias del libro, actividades de animación lectora, música y propuestas vinculadas a la cultura local, mientras que la Colònia de Sant Jordi ha hecho coincidir la festividad del patrón con actos populares y algunas iniciativas relacionadas también con el libro.

En Manacor, la principal novedad de la diada ha sido el cambio de ubicación. Debido a las obras en el Claustre, la celebración se ha trasladado a la plaça del Convent y su entorno, donde se han instalado puestos de libros, cuentos, rosas y otros productos con participación de librerías, floristerías y entidades locales. La programación ha incluido además el espectáculo Gota, de Txema Muñoz, dirigido al alumnado de 3º de Primaria en el interior del Convent, así como un concierto del alumnado de las aulas colectivas de 3º, 4º, 5º y 6º del CEIPIEEM Simó Ballester en la plaza.

En Inca, el Ayuntamiento ha celebrado este 23 de abril la tradicional Festa del Llibre en la plaça del Mercat Cobert, con una feria abierta entre las 9.00 y las 20.00 horas. El programa ha combinado exposición y venta de libros y flores con teatro infantil, talleres, firmas de autores y la entrega de los premios de los certámenes literarios escolares. Durante la mañana, además, los centros educativos han participado en la habitual lectura pública en la calle. La jornada se completa por la tarde, a las 18.30 horas, con la presentación en el Claustre de Sant Domingo de las bases de las XXVII Jornades d’Estudis Locals d’Inca 2026 y del volumen correspondiente a las XXVI Jornades 2025.

Promoción de la lectura

En Esporles, la Biblioteca Municipal ha extendido la conmemoración de Sant Jordi durante varias semanas de abril con un programa centrado en la promoción de la lectura y la difusión de autores vinculados al territorio. Entre los actos celebrados figuran la presentación de un libro de Felip Munar, una jornada en la plaza del Ayuntamiento con talleres familiares, actividades infantiles y cuentacuentos, además de venta de novedades editoriales a cargo de Artimanya y la Llibreria Drac Màgic. También se ha desarrollado un club de lectura con participación de la autora Caterina Karmany, un espacio de intercambio de libros y un concurso virtual en formato escape room.

En Calvià, la Biblioroulotte se ha instalado con motivo de la diada de Sant Jordi en el aparcamiento del Ayuntamiento en una jornada dedicada a las letras y la cultura. Cristina López, responsable de las bibliotecas, ha avanzado que la biblioteca móvil de Calvià se instalará a partir de julio en la calita de Portals.

Más al sur, la Colònia de Sant Jordi ha celebrado este jueves su fiesta mayor en honor al patrón. Tras el oficio religioso presidido por mossèn Antoni Burguera, la jornada ha incluido cuentacuentos, izado de bandera, fireta, actividades de gimnasia, baile, música, correfoc, una fideuà y algunos actos relacionados con la fiesta del libro. Los festejos, iniciados el pasado 20 de marzo, concluirán este sábado con una excursión, carreras atléticas, la presentación del Club Esportiu ses Salines Activa y una torrada popular.