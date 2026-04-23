Aniversario
La 'inquera' Margarita Jaume Fe celebra su centenario
El alcalde le hace entrega de un ramo de flores y un obsequio en nombre de todos los ciudadanos de Inca
Margarita Jaume Fe celebra este jueves 23 de abril su 100 cumpleaños. Así pues, continuando con la tradición, el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, y la concejala de Personas Mayores, Antonia Triguero, se han desplazado a la residencia de la inquera para compartir con ella este hito tan señalado.
Durante el encuentro le han entregado un ramo de flores y un obsequio realizado de forma artesanal por Punts amb Vida en nombre de todos los miembros del Consistorio y ciudadanos de Inca.
El Ayuntamiento de Inca suele visitar siempre a todas las personas del municipio que celebran su 100 o más aniversario, para poder disfrutar con ellos de un rato agradable y hacerles entrega de un detalle.
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