La 'inquera' Margarita Jaume Fe celebra su centenario

Margarita Jaume Fe celebra este jueves 23 de abril su 100 cumpleaños. Así pues, continuando con la tradición, el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, y la concejala de Personas Mayores, Antonia Triguero, se han desplazado a la residencia de la inquera para compartir con ella este hito tan señalado.

Durante el encuentro le han entregado un ramo de flores y un obsequio realizado de forma artesanal por Punts amb Vida en nombre de todos los miembros del Consistorio y ciudadanos de Inca.

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El alcalde Virgilio Moreno entrega un obsequio a la vecina centenaria. / Ajuntament

El Ayuntamiento de Inca suele visitar siempre a todas las personas del municipio que celebran su 100 o más aniversario, para poder disfrutar con ellos de un rato agradable y hacerles entrega de un detalle.