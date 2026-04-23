Inca acogerá la asamblea anual de secretarios e interventores municipales

El Consell de Secretaris, Interventors y Tresorers de l'Administració Local de les Illes Balears (CSITAL IB) celebra este viernes en Inca uno de los eventos de referencia para la gestión pública local del archipiélago. La asamblea anual reunirá en el Museu del Calçat i de la Indústria a más de 40 profesionales clave en el funcionamiento de los ayuntamientos de Balears.

La jornada, que empezará a las 12 horas, contará con una destacada presencia institucional, con la asistencia del alcalde de Inca, Virgilio Moreno; el conseller de Hacienda y Función Pública del Consell de Mallorca, Rafael Bosch; la consellera ejecutiva de Promoción Económica y Desarrollo Local, María del Pilar Amate; o el presidente de la Felib, Jaume Ferriol, entre otros cargos.

La junta de gobierno del CSITAL IB ha querido este año dar un paso más y consolidar la asamblea como un espacio estratégico de encuentro entre los profesionales que garantizan el rigor jurídico, económico y administrativo de las entidades locales. En este marco, el encuentro permitirá a los asistentes compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas, así como abordar retos comunes y reforzar la coordinación entre los distintos municipios.

En esta edición, el CSITAL IB impulsará un acto de reconocimiento a los secretarios, interventores y tesoreros que se jubilan, en agradecimiento a su trayectoria y compromiso con el servicio público. Asimismo, se dará la bienvenida a los nuevos miembros con la entrega de un obsequio institucional, como símbolo de integración y continuidad del colectivo.

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De esta forma, el CSITAL IB "refuerza su papel como espacio de referencia para el conjunto de profesionales de la administración local, poniendo en valor una tarea esencial para garantizar la calidad, la transparencia y la buena gobernanza de las instituciones insulares y municipales de Balears".