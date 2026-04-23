El Govern licita la reforma del edificio de educación infantil del colegio de Alaró

La Conselleria de Educación y Universidades ha licitado las obras de reforma de la primera planta del edificio de Educación Infantil del CEIP Pere Rosselló i Oliver, en el municipio de Alaró. La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 433.940,68 euros y un plazo de ejecución previsto de tres meses.

La intervención se centra principalmente en la reforma de la primera planta del edificio, a excepción del núcleo de baños —ya reformado en el verano de 2025— y de la caja de escalera. La nueva distribución mantiene el esquema organizativo, pero amplía el pasillo central y mejora la relación entre las aulas y la fachada. Una de las aulas gana superficie con la incorporación del antiguo espacio de la sala de profesorado y recupera una ventana que había sido tapiada en actuaciones anteriores.

En la planta baja, la reforma permitirá transformar el almacén en un baño de aula y en un nuevo baño para el profesorado, con acceso desde el vestíbulo de la escalera. Esta actuación conlleva también la adecuación del nivel del forjado para garantizar la funcionalidad y la accesibilidad de los nuevos espacios.

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El proyecto incluye la sustitución de las carpinterías exteriores, especialmente las ventanas de la primera planta, así como una ventana de la planta baja. Asimismo, se renovarán los falsos techos, los pavimentos, los revestimientos verticales y la carpintería interior, con el objetivo de mejorar el confort, la seguridad y las condiciones de uso del edificio.