Vivienda en Mallorca
Entregan las llaves de los 12 pisos de alquiler social de Calvià que compró el Ibavi al Ayuntamiento
Los nuevos inquilinos pagarán de media 582 euros mensuales, sin que la renta pueda superar el 30% de sus ingresos
El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y el Ayuntamiento de Calvià entregaron este jueves las llaves de 12 pisos de alquiler social a sus nuevos inquilinos en un acto celebrado en la sala municipal de plenos. A principios de febrero, esas viviendas fueron vendidas por el Consistorio al organismo autonómico por un montante de 1,9 millones de euros.
El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, junto con el gerente del Ibavi, Roberto María Cayuela, asistieron al acto de entrega de llaves y, posteriormente, visitaron una de las viviendas.
Los pisos están situados en diversas zonas del municipio de Calvià, de los cuales ocho se encuentran en Peguera, dos en Santa Ponça, una en Son Ferrer y otra en el pueblo de Calvià. La venta de estas propiedad al Ibavi, según argumentó el Ayuntamiento, tenía como objetivo "su salida al mercado en régimen de alquiler social, dado que el actual equipo de gobierno de Calvià se encontró estas viviendas cerradas". Por su parte, el Ibavi, agregó el Consistorio en una nota de prensa, se ha encargado de los trabajos de adecuación de las viviendas.
Vivienda pública en Magaluf
También este jueves tuvo lugar la entrega de las llaves de otra vivienda de protección pública, en este caso en Magaluf y perteneciente una promoción privada.
Todas estas viviendas se han destinado a ciudadanos residentes en Calvià con un mínimo de cinco años de residencia en el municipio, de acuerdo con el criterio de preferencia establecido para su adjudicación. Las viviendas —dos de ellas adaptadas para personas con discapacidad— tienen una superficie media de 77 metros cuadrados y cuentan con dos, tres o cuatro dormitorios.
El alquiler mensual será de 582 euros de media, y en ningún caso el pago de esta renta podrá representar más del 30 por ciento de los ingresos, según recordó el Ayuntamiento, que apuntó que, por eso, en este caso, se ha aplicado una reducción en el recibo del alquiler a siete de los inquilinos.
Se insinuó que el municipio perdía patrimonio o que las viviendas quedarían atrapadas en la burocracia, pero hoy los hechos responden a esas críticas
El alcalde Amengual aprovechó el acto de este jueves para responder a las críticas que hubo a la venta de estas viviendas municipales al Ibavi, sobre todo por parte de la oposición socialista. «Se insinuó que el municipio perdía patrimonio o que las viviendas quedarían atrapadas en la burocracia, pero hoy los hechos responden a esas críticas», apuntó.
El mandatario municipal apuntó que la entrega de llaves es la prueba de que "la voluntad política y la colaboración institucional permiten que los recursos públicos lleguen a quienes más los necesitan, eliminando barreras burocráticas cuando se trata del bienestar social".
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