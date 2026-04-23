Lletra menuda
La dignidad se vuelve clandestina
El modo en que se han iniciado las excavaciones del V Plan de Fosas pone al descubierto varias cosas que, lejos de ser banales, dejan a la intemperie la poca identidad de un Govern dependiente en exceso de los postulados de Vox. Por eso mismo, en la recuperación de restos de represaliados durante la Guerra Civil, va dando palos de ciego que, sin lograr el objetivo de contentar a diestro y siniestro, se quedan en una muestra de debilidad y resignación. Arrinconados y casi borrados quedan los días en los que el inicio de unas excavaciones en un cementerio, Sant Joan, Porreres o Manacor, por ejemplo, se convertía en un acto de refuerzo institucional y proyección pública con presencia de autoridades. Al margen de los resultados que se pudieran obtener, era la primera muestra de respeto y dignidad hacia las personas desaparecidas y la eterna incertidumbre padecida por sus allegados. Ayer, en cambio, en Son Servera se actuó solo bajo los focos inevitables. Las excavaciones se iniciaron de modo profesional, pero casi de forma clandestina.
Aún con las embestidas de Vox, el Govern de Marga Prohens ha mantenido que los planes de fosas seguirían adelante. De momento lo está cumpliendo con una actitud que convierte, todavía más inexplicable si cabe, la derogación de la ley de Memoria Democrática. Si quedan desaparecidos por identificar y recuperar es contraproducente debilitar el sistema normativo que contribuye a su dignificación.
Pero vaya, no demos demasiado realce a los vaivenes de la política simplista porque, sin difusión o con proyección, mejor con lo último, aquí lo verdaderamente importante es que, pese a todo, se sigue avanzando en la identificación y recuperación de cuerpos. Es una deuda que ha dejado el pasado y mejor saldarla cuanto antes porque ya acumula demasiados retrasos y manipulaciones. Solo entonces se podrá comenzar a hablar de normalidad. Seamos realistas también, los vientos y tendencias políticas actuales permiten presumir que habrá nuevas marginaciones en cuestión de memoria democrática.
Suscríbete para seguir leyendo
- Baleares pedirá como mínimo que los pisos de hasta 1.200 euros puedan optar a las ayudas al alquiler
- Koldo pide la suspensión 'urgente' del juicio o una nueva declaración de Armengol tras el informe UCO sobre Baleares
- El Opus Dei pugna en la Audiencia de Palma por una herencia por la que dos hermanas están acusadas de estafa
- El profesor condenado por acoso Miquel Roldán se reincorpora a un colegio de Palma
- Guillem Martorell Bonnín presenta su primer libro con 11 años: un diario ilustrado con mucho humor
- Los adolescentes sin móvil podrán llamar desde los comercios de Binissalem
- Sumar, PP y PSOE instan en Madrid al Ministerio de Cultura a permitir la restauración del castillo de Alaró
- La gran cita del ciclismo vuelve a la isla: estas son las carreteras afectadas por la Mallorca 312