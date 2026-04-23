Los comerciantes estallan por las obras en la 'calle del dólar' del Port d'Alcúdia: "He pasado de preparar 150 desayunos a solo 50"

El retraso acumulado en la puesta en marcha de las obras de reforma y modernización de la Avinguda Pere Mas i Reus del Port d’Alcúdia, conocida también como la ‘calle del dólar’, así como el ritmo lento que llevan los trabajos, ha causado una gran crispación entre los comerciantes de la zona afectada por la primera fase del proyecto municipal, que se desarrolla en la zona más próxima a la carretera Ma-3470.

Si bien históricamente la temporada turística se iniciaba de forma oficial en mayo, actualmente el puerto ‘alcudienc’ ya registra una buena ocupación, aunque pocos son los turistas que se adentran en la zona que está en obras, que presenta numerosas zanjas abiertas y mucho polvo, como es habitual en este tipo de actuaciones.

Los comerciantes afectados no ocultan su profundo malestar con el Ayuntamiento de Alcúdia por su gestión de este reivindicado proyecto de mejora urbana cuya necesidad nadie discute, pero que en opinión de un gran sector se ha ejecutado demasiado tarde y ahora afecta de lleno a la temporada turística, con el mes de mayo a la vuelta de la esquina.

La imagen que presenta actualmente el tramo superior de la Avinguda Pere Mas i Reus. / DM

“He pasado de preparar unos 150 desayunos diarios a hacer entre 40 y 50 por culpa de las obras”, lamenta el propietario de un conocido bar de la zona que permanece abierto durante todo el año y cuya clientela es mayoritariamente local. Este empresario denuncia el ritmo “excesivamente lento” de los trabajos y las molestias que supone el hecho de haber suprimido numerosas plazas de aparcamiento. “Mis clientes ya no pueden aparcar”, asegura. “El primer día la gente sigue viniendo, el segundo posiblemente también, pero el tercero, si no pueden aparcar, ya no aparecen”, explica.

Este empresario ‘alcudienc’ critica además la falta de dirección de los trabajos contratados por el Ayuntamiento. “Hace un mes que, delante de nuestro local, no hacen nada, las tuberías siguen si estar pasadas, y a este ritmo no finalizarán hasta el mes de agosto”, critica. A su entender, las obras “están muy mal organizadas”. Piensa que ya empezaron con mal pie, ya que en un principio debían iniciarse en noviembre de 2025, aunque finalmente no arrancaron hasta mediados del pasado mes de febrero, demasiado cerca de la temporada turística. Uno de los problemas apuntados por diversos comerciantes es la escasa plantilla de trabajadores que la empresa adjudicataria ha puesto al mando de las obras. “Tienen pocos efectivos, no pasan de cinco o seis trabajadores, debería venir mucha más gente”, considera este empresario que, al igual que sus colegas, siente inquietud porque desconoce cuándo finalizarán las obras y volverá la normalidad.

Otro empresario, propietario de un supermercado ubicado en la actual ‘zona cero’ de las obras municipales, tampoco se muerde la lengua. “Esta actuación nos ha hecho mucho daño, ahora hay más de 30 comercios de la zona que podrían cerrar mañana mismo y aún así ganarían dinero”, asegura.

Los comerciantes están muy molestos con el ritmo actual de las obras. / DM

El comerciante explica que tiene una plantilla de catorce personas trabajando en el negocio. “Y no llego ni a 4.000 euros diarios de facturación, y después, en septiembre, habrá que pagar los impuestos municipales”, lamenta. Asegura que actualmente solo factura “un 40 por ciento” de lo que es habitual a estas alturas del año.

Además, los comerciantes afectados también apelan a la imagen que se da a los visitantes de esta importante zona turística del norte de Mallorca. “Los 3.000 clientes del complejo Bellevue tienen que pasar cada día por delante de las obras, y luego dicen que hay que potenciar el turismo de calidad”, señala. “Esto no es normal, lo único que pedimos es poder trabajar, no pedimos limosna”, añade el propietario del supermercado, que también critica el retraso a la hora de iniciar el proyecto. “Es que arrancaron a mediados de febrero cuando tenían que empezar en noviembre, y encima llevan un ritmo súper lento, con pocas personas trabajando, es imposible que puedan finalizar el próximo mes”, apunta.

En declaraciones a IB3, el regidor de Obras del Ayuntamiento de Alcúdia, Rafael Ferrer, admitió hace unos días que las obras acumulan retraso porque han surgido diferentes problemas como la rotura de varias tuberías, por lo que pidió “comprensión” a los vecinos y a los comerciantes de la zona. También indicó que está previsto que en octubre se inicie la segunda fase, más próxima a la carretera de Artà.

Otra imagen del proyecto de mejora de la 'calle del dólar'. / DM

Por otra parte, el Consistorio ‘alcudienc’ ya avisó en febrero que el proyecto de reforma se iniciaría más tarde de lo previsto. La alcaldesa Fina Linares (PP) asumió las críticas y justificó el inicio de las obras en febrero en el retraso a la hora de obtener las autorizaciones de otras administraciones, especialmente la dirección general de Recursos Hídricos y la demarcación territorial de Costas, así como el permiso definitivo del departamento de Carreteras del Consell. También culpó a la empresa adjudicataria de entregar tarde la documentación.

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El proyecto de mejora asciende a unos seis millones de euros y contempla la sustitución de todos los servicios urbanos como la iluminación pública y las canalizaciones de agua potable y de alcantarillado. También prevé la habilitación de aparcamientos en superficie y un carril bici, así como la implantación de nuevas zonas ajardinadas y la siembra de nuevas especies de árboles que sustituirán a las moreras actuales.