La Universidad Nebrija y Hospitales Parque impulsan un nuevo Grado en Enfermería en Baleares

La Universidad Nebrija, a través del nuevo Centro Universitario Instituto Nebrija de Mallorca, y Hospitales Parque, con Hospital Parque Llevant como centro de referencia, presentan conjuntamente el nuevo Grado en Enfermería que comenzará a impartirse en Baleares a partir del próximo curso, una vez el Govern de les Illes Balears autorice el inicio de la actividad académica.

La titulación se desarrollará en el futuro Campus de Enfermería Manacor – Hospital Parque Llevant, un espacio ubicado en Manacor que integrará la formación universitaria con la práctica clínica en un entorno asistencial real.

El proyecto prevé además la creación de una estructura propia para el Instituto Nebrija de Mallorca, que contará con equipo docente, investigador y de gestión propios, con una incorporación progresiva de profesionales a medida que avance su implantación.

Hospital Parque Llevant, situado en Porto Cristo y equipado con tecnología sanitaria de última generación, será el hospital asociado para la formación práctica del alumnado de Enfermería. A ello se suman otras alianzas con centros hospitalarios de la zona y el compromiso de prácticas con el IB-Salut, con el objetivo de garantizar una preparación completa de los futuros estudiantes.

Expansión

El director general de Institutos Nebrija, Juan Padilla, destacó la relevancia del desembarco de la institución en Baleares. “Nos alegra enormemente poder contribuir a la expansión de Nebrija con un proyecto académico tan positivo para las islas, que amplía nuestra presencia nacional. Es una gran noticia que dentro de muy poco podamos contar en Baleares con egresados Nebrija formados en la excelencia profesional y personal”, señaló.

Por su parte, el director de Hospitales Parque, Gabriel Uguet, subrayó el valor estratégico de esta colaboración para el ámbito sanitario. Según explicó, la puesta en marcha de este nuevo grado refuerza el compromiso del grupo con la formación y el desarrollo del talento sanitario, al tiempo que permite vincular su experiencia asistencial a un proyecto universitario de alta exigencia académica.

El nuevo Grado en Enfermería se apoyará en el modelo formativo de Nebrija, centrado en una enseñanza personalizada, el contacto continuo con la realidad profesional y una formación integral basada en competencias y valores.

Además de esta nueva titulación, el Instituto Nebrija de Mallorca nace con vocación de crecimiento y no descarta incorporar en el futuro otros grados y enseñanzas, en función de las necesidades de la sociedad balear.