Son Carrió aumenta un 40% su capacidad de drenaje para evitar inundaciones

El Consell de Mallorca ha financiado las obras de drenaje del xaragall de Son Manxo, en Son Carrió, acabadas recientemente, que ha aumentado un 40% la capacidad de drenaje. "Los vecinos de la localidad del municipio de Sant Llorenç des Cardassar pueden dormir tranquilos, sin preocuparse por un nuevo desbordamiento en esta vía de agua situada en la calle de Porto Cristo", asegura la institución insular. Se trata de una actuación ejecutada y licitada por el Ayuntamiento de Sant Llorenç y financiada con 161.000 euros del Consell de Mallorca, gracias a un convenio entre las dos instituciones.

El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha ido este miércoles a ver los trabajos finalizados, junto con el alcalde de Sant Llorenç, Jaume Soler, y el director insular de Infraestructuras y ITV, Rafel Gelabert.

La actuación se ha ejecutado en uno de los puntos negros detectados por el Consistorio durante la torrentada de 2018. Además, es un lugar que siempre sufría desbordamientos de agua cuando las lluvias eran intensas. En este caso se trata de unas obras situadas en la carretera que conecta Son Carrió con Porto Cristo (Ma-4024).

Las autoridades observan el proyecto. / Consell

"Con el fin de preservar la seguridad de los vecinos, se ha hecho una ampliación del caudal que drenaba el agua del xaragall que pasa por la calle de Porto Cristo", explica el Consell. Hasta ahora sólo había dos tubos que drenaban por debajo de la carretera y la infraestructura era insuficiente cuando había lluvias intensas. Ahora el Ayuntamiento ha quitado estos tubos y ha abierto un paso que amplía un 40% la capacidad de drenaje. "De esta manera, el agua pasa por debajo de la vía y no compromete la seguridad de las casas, de los vecinos ni de los vehículos", sostiene la institución.

Rubio ha afirmado que «en el Consell de Mallorca somos conscientes de la importancia de colaborar con los ayuntamientos porque así ayudamos a conseguir, de manera más eficaz, mejoras dentro de la vida diaria de los mallorquines. Estamos satisfechos de los resultados de esta obra, porque era un gran riesgo para los vecinos de la zona. En el Consell tenemos muy en cuenta este municipio. Ahora estamos poniendo remedio, o facilitando ayudas al Consistorio, para arreglar otros lugares que se demostraron peligrosos durante la torrentada de 2018».

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Por su parte, el alcalde de Sant Llorenç ha apuntado que «el agua no podía circular adecuadamente, porque los tubos que había tenían una capacidad insuficiente. Ahora se ha hecho una obra de paso con la instalación de un marco que nos ha permitido canalizar esta vía fluvial. Cuando el xaragall se desbordaba generaba muchos problemas, era una actuación muy necesaria».