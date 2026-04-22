Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayudas AlquilerFraudes ViviendaLibro Niño 11 añosReincorporación Miguel Roldán
instagramlinkedin

Lletra menuda

El PP usa a Vox para blanquear la permisividad

El campo de polo de sa Barralina de Campos, foco de polémica.

El campo de polo de sa Barralina de Campos, foco de polémica. / DM

Llorenç Riera

Llorenç Riera

Cuando puede consolidarse la posibilidad de sancionar con hasta 400.000 euros las «infracciones muy graves» cometidas mediante la realización de obras y actividades deportivas en suelo rústico de máxima protección, pero, al mismo tiempo, resulta imposible paralizarlas porque alguien se ha adelantado por la tangente y ha atado su legalización con un proceso parlamentario y decreto viciados, queda claro que el sistema adolece de lagunas importantes. Explicándolo de modo más tolerante se puede decir que peca de una exceso de generosidad que permite introducir en él herramientas capaces de manipularlo y adulterarlo a conveniencia de intereses casi siempre económicos.

Una década de incidencias, descaros y arrogancias en el conjunto de fincas del campo de polo de sa Barrala de Campos dan para una narrativa difícil de homologar con la legalidad y la honestidad, pero tampoco hace falta adentrarse en sus detalles porque los últimos episodios son claramente inequívocos. El PP deja un mensaje diáfano: haz lo que quieras, cualquier cosa que te convenga, que yo puedo arreglártelo y después, si hace falta, dar cuatro gritos insustanciales a la oposición para espantarla con voz presidencial en sede parlamentaria.

El Govern cuenta con instrumento fundamental para blanquear su política de permisividades. Se llama Vox. La extrema derecha, también extrema desprotectora, con pretexto de soporte parlamentario, aprovecha una enmienda a la ley de macrogranjas para introducir la legalización del campo de polo de sa Barralina. Ya me dirán qué tiene que ver una cosa con la otra, más allá de la operación de camuflaje tendente a aparentar que lo insostenible parezca normal.

Noticias relacionadas y más

Caben todas las interpretaciones y posibilidades, incluida la sospecha de Més en el sentido de que el campo de polo legal en espacio ilegalizable forma parte de un paquete más amplio de desprotección de es Trenc. El «capfico» que ha pretendido dar la presidenta Prohens al asunto, usando el trampolín del Parlament, no contribuye a aclarar las cosas. Más bien, incrementa la desconfianza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • PP
  • Suelo
  • Actividades deportivas
  • obras
  • Infracciones
  • lletra menuda
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Baleares pedirá como mínimo que los pisos de hasta 1.200 euros puedan optar a las ayudas al alquiler
  2. Koldo pide la suspensión 'urgente' del juicio o una nueva declaración de Armengol tras el informe UCO sobre Baleares
  3. Cada vez más residentes alemanes cambian Mallorca por la Península: la vivienda, el calor y la saturación los empujan a abandonar la isla
  4. La estación intermodal de Palma ha sido escenario de un gran simulacro de emergencias este domingo
  5. El profesor condenado por acoso Miquel Roldán se reincorpora a un colegio de Palma
  6. Un joven del primer edificio intergeneracional de Palma devuelve la ilusión a su vecino de 83 años con un concierto sorpresa para que vuelva a tocar la guitarra
  7. Guillem Martorell Bonnín presenta su primer libro con 11 años: un diario ilustrado con mucho humor
  8. Los adolescentes sin móvil podrán llamar desde los comercios de Binissalem

El PP usa a Vox para blanquear la permisividad

El PP usa a Vox para blanquear la permisividad

Més vincula la legalización del campo de polo con la posible desprotección de es Trenc

Més vincula la legalización del campo de polo con la posible desprotección de es Trenc

Sant Marc dispara la venta de caracoles en Mallorca: suben los pedidos y se mantienen los precios

Vuelven los fondeos sin control en el Port de Sóller

Vuelven los fondeos sin control en el Port de Sóller

El PP de Manacor pide la dimisión de la regidora Mar Nicolau por una polémica fiesta en Cala Mendia

El PP de Manacor pide la dimisión de la regidora Mar Nicolau por una polémica fiesta en Cala Mendia

Sumar, PP y PSOE instan en Madrid al Ministerio de Cultura a permitir la restauración del castillo de Alaró

Sumar, PP y PSOE instan en Madrid al Ministerio de Cultura a permitir la restauración del castillo de Alaró

Manacor inicia la reforma integral de la plaza de sa Torre con una inversión de 579.000 euros

Manacor inicia la reforma integral de la plaza de sa Torre con una inversión de 579.000 euros

Andratx aprueba la renovación integral de su alumbrado público con una inversión de 17 millones

Tracking Pixel Contents