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Mallorca inicia el V Plan de Fosas en Son Servera en plena polémica por la derogación de la ley de memoria democrática

Las excavaciones se centran en dos fosas del cementerio 'serverí' y buscan recuperar e identificar restos de víctimas para devolverlos a sus familias

Actuaciones en el cementerio de Son Servera.

Actuaciones en el cementerio de Son Servera. / CAIB

Biel Capó

Biel Capó

Son Servera

El V Plan de Fosas ha empezado a andar en Mallorca con las excavaciones en el cementerio de Son Servera. La intervención llega a la isla unas semanas después de la polémica derogación de la Ley de Memoria Democráticade Baleares por parte de PP y VOX.

Así las cosas, la actuación se centra en dos fosas del recinto: una situada en un parterre y otra en la zona de los nichos. El objetivo es localizar ambas fosas, recuperar los restos de víctimas de la represión durante la Guerra Civil e identificarlos para poder “devolverlos a sus familias” y ofrecerles una “sepultura digna”.

Actuaciones en el cementerio de Son Servera.

Actuaciones en el cementerio de Son Servera. / CAIB

Así lo ha explicado el Govern, que recuerda que las actuaciones del V Plan de Fosas 2025-2026 llegan ahora a Mallorca, después de las intervenciones llevadas a cabo en Ibiza y Formentera.

Los trabajos incluyen tareas de excavación y exhumación de restos, así como su posterior estudio mediante análisis antropológicos y genéticos. Las intervenciones en el cementerio de Son Servera se han definido a partir de estudios previos y de los testimonios recogidos.

Actuaciones

Las labores contemplan la apertura de los espacios señalados, la documentación arqueológica de los hallazgos, la recuperación individualizada de los restos y su posterior traslado al laboratorio para su análisis, todo ello siguiendo los protocolos establecidos.

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Las actuaciones se están llevando a cabo con equipos especializados en arqueología y antropología forense, con la participación de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y ATICS, S.L.

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