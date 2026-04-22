Inca tendrá una planta fotovoltaica flotante para abastecer el consumo eléctrico de 600 hogares

El Govern avanza en su apuesta por las energías renovables con la construcción de una planta fotovoltaica flotante sobre la balsa de riego de Inca, una instalación que tendrá una producción equivalente al consumo eléctrico de unas 600 viviendas.

Un operario trabaja en la instalación de los paneles solares flotantes. / CAIB

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y la directora gerente del Institut Balear de l’Energia (IBE), Marta Pons, han visitado este martes las obras del proyecto, que permitirá generar energía limpia para edificios de la comunidad autónoma, entre ellos el Hospital de Inca, sin ocupar suelo y sin impacto ambiental ni paisajístico significativo.

La instalación, financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia NextGenerationEU, contará con 2.592 paneles fotovoltaicos de 570 vatios cada uno. En conjunto, alcanzará una potencia pico de 1.477,44 kWp. Los paneles ocuparán una superficie de 9.496,97 metros cuadrados, lo que equivale al 26,63% de la superficie total de la balsa.

El Ejecutivo balear subraya que este tipo de infraestructuras permite un doble aprovechamiento del espacio, ya que combina la producción de energía renovable con la conservación de los recursos hídricos. Al cubrir parte de la lámina de agua, la instalación contribuye a reducir la evaporación y puede ayudar a mejorar la calidad del agua almacenada.

De los proyectos más destacados

El proyecto de Inca se sitúa entre los más destacados de estas características en Baleares, junto con la instalación flotante ya existente en la balsa de Capdepera. Además del suministro a edificios públicos, la energía generada también repercutirá en el entorno próximo, reforzando la red eléctrica local.

Desde el Govern destacan que esta actuación representa un ejemplo de innovación aplicada al sector agrícola y puede servir de modelo para futuras instalaciones similares en el archipiélago. La iniciativa se enmarca en la estrategia autonómica para avanzar hacia un sistema energético más limpio, autónomo y resiliente, en línea con los objetivos europeos de descarbonización.

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Al estar situada sobre una balsa de riego ya existente y a ras de terreno, no se prevé que la planta provoque impacto visual sobre el paisaje, según remarcan desde el IBE.