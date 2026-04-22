Inca, reconocida de nuevo por la gestión sostenible del arbolado urbano

El Ayuntamiento de Inca ha sido reconocido, un año más, como Tree City of the World. Esta distinción, otorgada por el Arbor Day Foundation y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, premia el compromiso de los municipios con la gestión sostenible del arbolado urbano.

Con este reconocimiento, Inca revalida por tercer año consecutivo su apuesta por "un modelo de ciudad más verde, saludable y resiliente", apunta el Consistorio, en el que los árboles se convierten en un elemento clave para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y la sostenibilidad del municipio. «Este distintivo es un orgullo para nuestra ciudad y un reconocimiento al trabajo constante que realizamos para cuidar, ampliar y proteger nuestro patrimonio verde. Los árboles no solo embellecen Inca, sino que también contribuyen a hacerla más habitable, eficiente y respetuosa», destaca el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.

El programa Tree Cities of the World reconoce aquellas ciudades que cumplen con una serie de estándares exigentes en materia de planificación, mantenimiento y concienciación ciudadana sobre la importancia del arbolado urbano. Por ejemplo, los municipios premiados deben disponer de una normativa específica, dedicar recursos a su gestión y promover actividades educativas y de sensibilización.

Árboles en el parque del Serral de ses Monges de Inca. / Ajuntament

En este sentido, el Ayuntamiento de Inca ha impulsado en los últimos años diversas iniciativas para incrementar las zonas verdes, fomentar la biodiversidad y garantizar una gestión responsable y sostenible de los árboles del municipio. De hecho, la capital del Raiguer es pionera en la aprobación e implantación de un plan municipal de Gestión del Arbolado. Asimismo, actualmente el consistorio desarrolla distintos proyectos para combatir el cambio climático y atenuar el efecto isla de calor.

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Con esta nueva distinción, "Inca consolida su posicionamiento como referente en sostenibilidad urbana y afianza su compromiso con el medio ambiente y las generaciones futuras". Por su parte, la concejala de Servicios y Espacios Urbanos, Maria del Carmen Osés, señala que “este reconocimiento por tercer año consecutivo no es fruto de la casualidad, sino del trabajo constante, planificado y riguroso que se ha llevado a cabo en los últimos años. La gestión del arbolado es una prioridad para este equipo de gobierno y continuaremos trabajando para avanzar hacia una ciudad cada vez más verde y amable para todos, sin perder de vista que todavía queda mucho trabajo por hacer».