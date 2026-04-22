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Infraestructuras

Calvià inicia la renovación de la arteria principal de agua potable en Bendinat con una inversión de tres millones

Las obras, que se desarrollarán por fases, buscan reducir fugas y mejorar la eficiencia del suministro antes de la temporada alta

Renovación de la arteria principal de Bendinat

Renovación de la arteria principal de Bendinat / DM

Redacción Part Forana

El Ayuntamiento de Calvià y la empresa Veolia, gestora del servicio de agua en el municipio, han puesto en marcha la renovación de la tubería principal de la red de agua potable en la zona de Bendinat. El proyecto, enmarcado en un plan de modernización de las infraestructuras hidráulicas, cuenta con un presupuesto de cerca de tres millones de euros.

La actuación prevé la renovación de 631 metros de tubería, de los cuales 360 corresponden a una nueva conducción de fundición dúctil de 600 milímetros de diámetro, instalada de forma paralela a la carretera de Andratx.

Según informó la compañía en una nota de prensa, la sustitución de la tubería existente por fundición dúctil, combinada con técnicas de ejecución modernas y un control de calidad, permitirá reducir el riesgo de fugas y averías, así como minimizar las pérdidas de agua y los cortes de suministro.

Tecnología de control

La renovación incorporará asimismo tecnología avanzada de control y monitorización. Se instalarán nuevos puntos de medición de presión y caudal a lo largo de la conducción, integrados en sistemas digitales de supervisión en tiempo real. Estas mejoras dotarán al servicio de un modelo hidráulico más preciso para anticipar incidencias y planificar las operaciones, según destacó la empresa gestora.

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Los trabajos se han organizado por fases con el objetivo de causar el mínimo impacto posible y finalizar antes del inicio de la temporada alta de verano. La fase 1, actualmente en ejecución, se centra en el Passeig de Calvià, entre la rotonda de Bendinat y el puente del Real Golf de Bendinat, sin afectar a la red de carreteras.

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