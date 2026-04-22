Binissalem inaugura un nuevo pozo de agua potable en Ca n'Arabí

El agua que permitirá extraer el nuevo pozo construido en la zona de ca n’Arabí corresponde a la mitad del consumo total de agua potable del pueblo de Binissalem. Así lo ha manifestado el alcalde, Víctor Martí, durante la visita institucional de este miércoles por parte del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la consellera de Promoción Económica y Cooperación Local de la entidad insular, Pilar Amate, y cuyo objetivo era presentar esta nueva infraestructura. Cabe decir que el nuevo pozo, aunque ya está finalizado, no está aún operativo, pues su puesta en marcha está pendiente de un informe final del departamento de Sanidad.

Cabe recordar que las obras empezaron a mediados del pasado mes de noviembre y se alargaron por espacio de un mes. Unas obras financiadas a través de fondos procedentes del Pla d’Obres i Serveis y del Pacte de l’Aigua, que gestiona el Consell de Mallorca, y cuyo presupuesto asciende a 424.000 euros.

Tanto las autoridades locales como las supramunicipales han coincidido en destacar que eran unas obras muy necesarias, pues actualmente el pueblo, que ha experimentado un gran crecimiento poblacional, solo disponía de un único pozo propio. Ahora, el nuevo pozo permitirá extraer unas 700 toneladas de agua diarias.

Los cargos políticos, en el patio de la antigua Escola de ses Nines. / Jaume Canut

La consellera Pilar Amate ha reiterado “el compromiso adquirido por el Consell de destinar anualmente 5 millones de euros a los ayuntamientos en el marco del Pacte de l’Aigua, con el objetivo de poder realizar obras de envergadura, que sin este tipo de ayudas no se podrían hacer" y ha puesto como ejemplo el nuevo pozo de Binissalem. Por su parte, el alcalde ha remarcado que lo idóneo sería que, en un futuro, se pudiera conectar la tubería de Sa Marineta con la red municipal, con el objetivo de no tener que hacer uso únicamente de la cuenca hídrica local y así poder contar con más autonomía en lo que se refiere a este servicio tan esencial. También se ha recordado que desde el Pacte de l’Aigua se han destinado otros 55.000 euros para la instalación de una bomba en el otro pozo existente.

Por su parte, el presidente Llorenç Galmés ha destacado que la entidad insular ha destinado 270 millones de euros a los municipios de la isla para proyectos de todo tipo, a los cuales hay que sumar otros 35 millones adicionales para mejoras en la calidad del agua potable.

En la misma zona de ca n’Arabí se encuentra el albergue municipal, en desuso desde el año 2019 y con capacidad para 35 usuarios, y en el cual están a punto de empezar las obras de reforma que cuentan con un presupuesto de 95.000 euros.

Las autoridades han visitado también la sede del CRDO Binissalem. / Jaume Canut

Previamente, las autoridades habían visitado la antigua Escola de Ses Nines, donde están previstas unas obras de reforma en el patio interior, cuyo espacio, de unos 300 metros, será empedrado imitando el estilo de los antiguos patios mallorquines. También será instalada una iluminación adecuada y se abrirá un portal que conectará con los jardines del casal de Can Marc, que hace poco adquirió el Ayuntamiento.

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Estas obras cuentan con un presupuesto de unos 150.000 euros procedentes del Pla d’Obres i Serveis. Finalmente, en este mismo edificio se hallan ubicadas las dependencias del CRDO, que también han sido incluidas en la visita institucional. Han asistidoel presidente del CRDO, José Luis Roses, y la vicepresidenta, Esperança Nadal. En la reunión se ha subrayado la importancia que tiene el sector vitivinícola tanto en lo que se refiere a economía como a cultura propia de Mallorca.