Sumar, PP y PSOE instan en Madrid al Ministerio de Cultura a permitir la restauración del castillo de Alaró

Sumar ha logrado el apoyo de PP y PSOE este martes en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) sobre la Insularidad para instar al Ministerio de Cultura a autorizar al Ayuntamiento de Alaró y al Consell de Mallorca a ejecutar actuaciones de "conservación, restauración y preservación" del Castell d'Alaró, ante su "progresivo deterioro y el riesgo que supone para los visitantes".

En esta proposición no de ley (PNL), que solo ha cosechado el voto en contra de Vox, Sumar subraya que la "degradación" del enclave supone un motivo de "gran preocupación" para las instituciones implicadas, especialmente por el riesgo que representa para los miles de visitantes que cada año acuden a este espacio "emblemático".

Asimismo, recuerda que el Castell d'Alaró es de titularidad estatal, por lo que el Ayuntamiento y el Consell de Mallorca han mantenido diversas reuniones con el Ministerio de Cultura y han solicitado autorización para intervenir en el enclave, sin haber obtenido hasta ahora una respuesta "satisfactoria".

Según recoge el texto, pese a los esfuerzos conjuntos realizados por las distintas administraciones, el Estado no ha impulsado actuaciones de rehabilitación ni ha destinado recursos económicos para su conservación, lo que, a juicio del grupo proponente, incumple las obligaciones recogidas en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y en la Ley 12/1998 del Patrimonio Histórico de Baleares.

La iniciativa señala además que, ante esta situación, el Ayuntamiento de Alaró y el Consell de Mallorca firmaron en febrero de 2025 un convenio de colaboración para impulsar actuaciones de protección y mantenimiento de este Bien de Interés Cultural (BIC).

Además, la iniciativa ha sumado una enmienda del Grupo Izquierda Confederal que insta a la cesión de los bienes titularidad en el castillo del Estado al Consell de Mallorca.

PP y PSOE apoyan la iniciativa

Ante esto, el grupo parlamentario del Partido Popular ha mostrado su apoyo a la iniciativa y ha defendido que la rehabilitación del castillo es "esencial y prioritaria", al tiempo que ha señalado como "principal" problema la "falta de agilidad y respuesta efectiva del Estado".

Además, los 'populares' han recordado que el Consell de Mallorca ya ha activado instrumentos legales y actuaciones arqueológicas en el enclave. "Las instituciones gobernadas por el PP pasan de las palabras a los hechos, ¿y qué hace el Estado? Seguir de brazos cruzados", han lamentado.

Por su parte, el PSOE también ha respaldado la propuesta y defendido la "colaboración" entre administraciones para garantizar su conservación, además de plantear que en el futuro pueda estudiarse la cesión de la titularidad a instituciones locales o insulares con un trabajo registral previo.

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Sin embargo, la formación de Abascal ha criticado la iniciativa al considerar que el Ministerio "seguiría sin hacer nada" pese a conocer la situación del castillo y ha sostenido que la propuesta pretende "blanquear la responsabilidad del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el abandono" del enclave.