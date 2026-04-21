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Sant Antoni de Capdepera participa en un encuentro internacional de rituales ancestrales en Portugal

La delegación 'gabellina' ha estado integrada por 'dimonis', músicos, miembros de la Obreria y el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Capdepera

Biel Capó

Biel Capó

Capdepera

La Obreria de Sant Antoni de Capdepera participó el pasado fin de semana en el VI Encontro Internacional Rituais Ancestrais, celebrado en la localidad portuguesa de Bemposta.

La delegación gabellina, formada por dimonis, músicos, miembros de la Obreria y el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Capdepera, Joan Campins, formó parte de este evento internacional, que reunió a más de 700 participantes de 68 grupos procedentes de Portugal, España, Italia, Polonia y Bulgaria.

Desde el Ayuntamiento de Capdepera han querido destacar la presencia de la fiesta de Sant Antoni en esta cita internacional, así como agradecer a la Obreria y a toda la delegación su labor para dar a conocer y poner en valor las tradiciones del municipio a más de 1.000 kilómetros de distancia.

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También han expresado su agradecimiento a la Associació Maschocalheiro de Bemposta por la invitación y la cálida acogida durante la estancia.

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