El PP de Manacor pide la dimisión de la regidora Mar Nicolau por una polémica fiesta en Cala Mendia

El Partit Popular de Manacor ha exigido explicaciones al equipo de gobierno municipal, formado por Més-Esquerra, PSOE y AIPC, por la polémica actuación de la concejala socialista de Fires i Festes, Maria del Mar Nicolau Riera, tras autorizar presuntamente de forma irregular la celebración de una fiesta en un restaurante de Cala Mendia.

La regidora Mar Nicolau. / Sebastià Sansó

El evento, denuncia el PP, terminó con la intervención de la Policía Local de Manacor debido a peleas, exceso de ruidos y una gran concentración de personas, lo que “impidió el descanso de los vecinos de la zona”.

“Ante las diversas informaciones que han aparecido en los medios de comunicación, queremos saber qué pasó realmente. Hablamos de hechos muy graves”, ha advertido el PP de Manacor. La formación añade que, “si es cierto que la regidora Nicolau autorizó la fiesta verbalmente, justificando que los trámites de los permisos son muy lentos, y además defendió su forma de actuar como regidora, debe dimitir inmediatamente”.

Los populares también han reclamado explicaciones al alcalde de Manacor, Miquel Oliver, al considerar que la gravedad de la situación exige aclaraciones políticas. Además, el PP ha ido un paso más allá y ha pedido al alcalde que, en caso de que Nicolau no presente su dimisión, la cese de su cargo.

Máximo apoyo

Frente a las peticiones de dimisión, el alcalde Miquel Oliver, de Més-Esquerra, y la teniente de alcalde, Núria Hinojosa, del PSOE, han cerrado filas en torno a la concejala socialista y le han expresado su máximo apoyo. Así lo han expresado en la presentación esta mañana de las obras de reforma de la plaza de sa Torre.

De hecho, ambos se han mostrado contundentes al asegurar que centrarán sus esfuerzos en investigar quién filtró el informe policial relacionado con los hechos. Según han señalado, la regidora no se encontraba en la fiesta. Por su parte, los socialistas han especificado que han solicitado una copia del atestado policial.