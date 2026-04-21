Manacor inicia la reforma integral de la plaza de sa Torre con una inversión de 579.000 euros

El Ayuntamiento de Manacor ha comenzado este pasado lunes las obras de reforma integral de la plaza de sa Torre, una actuación estratégica para transformar este espacio central de la barriada y adaptarlo a las necesidades actuales de la ciudadanía.

El proyecto ha sido presentado este martes sobre el terreno por el alcalde, Miquel Oliver, acompañado por la delegada de Urbanismo, Núria Hinojosa; el concejal de Educación, Ferran Montero; el arquitecto Joan Pasqual; el ingeniero municipal Joan Fiol; y la directora del CEIP Sa Torre, Esperança Nicolau.

La intervención cuenta con un presupuesto de 579.218 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Según ha destacado el alcalde, la obra forma parte de las inversiones aprobadas en 2025 mediante la incorporación de remanentes municipales, lo que ha permitido adelantar los preparativos y garantizar su ejecución dentro de este año.

La plaza de sa Torre, uno de los principales puntos de encuentro del barrio, presenta actualmente un estado de deterioro avanzado, con pavimentos degradados, deficiencias en iluminación y carencias en zonas de sombra y espacios de juego. El objetivo del proyecto es convertirla en un espacio más accesible, seguro y polivalente, preparado para usos sociales, educativos y culturales.

Las obras empezaron el lunes y tienen un plazo de ejecución de cinco meses. / Ajuntament

La actuación incluye la eliminación de barreras arquitectónicas, la renovación de las redes de servicios y la mejora integral del entorno, así como intervenciones en los tramos de las calles Menorca y Rosselló que atraviesan la plaza. En este sentido, Núria Hinojosa ha destacado que desde hace unos años el Ayuntamiento ejecuta la reforma de las plazas "importantes de Manacor", entre las que ha citado las plazas de es Cós, s'Antigor, Berard o Cardenal Pou.

Uno de los elementos más destacados será la instalación de una pérgola de madera compuesta que sustituirá al actual catafalco fijo. Esta nueva estructura, formada por tres tramos, generará zonas de sombra, facilitará la conexión con el CEIP Sa Torre y permitirá la instalación de escenarios desmontables para eventos. Junto con la plantación de nuevo arbolado, contribuirá a convertir la plaza en un refugio climático dentro del casco urbano.

El proyecto también pone el foco en la mejora de los espacios infantiles, que serán completamente renovados y reorganizados por edades, con nuevos elementos de juego accesibles y seguros sobre pavimentos adaptados.

En cuanto al alumbrado, se implantará un sistema más eficiente y versátil basado en proyectores, que permitirá adaptar la iluminación tanto al uso cotidiano como a la celebración de actividades festivas.

Una imagen de los trabajos de mejora de esta plaza de Manacor. / Ajuntament

Asimismo, se renovará la imagen de la plaza con la creación de una nueva rosa de los vientos, que mantendrá los elementos identitarios actuales, como los nombres de los vientos y el escudo de Manacor, pero con materiales más duraderos.

Como novedad, el proyecto contempla la posibilidad de cerrar parcialmente el recinto mediante un cierre perimetral ligero para que el CEIP Sa Torre pueda utilizar la plaza como patio durante el horario lectivo, reforzando así el vínculo entre el espacio público y el uso educativo.

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El Ayuntamiento de Manacor ha destacado también el carácter participativo del proyecto. Oliver ha señalado al respecto que se trata del proyecto "más participado" ya que vecinos y comunidad educativa han podido formar parte del proceso.