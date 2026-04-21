Entrega de las 10 VPO de Santa Margalida: “Ha habido retraso, pero las viviendas están muy bien”

Los diez adjudicatarios de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) de Santa Margalida ya pueden acceder, al final, a sus nuevos hogares, después de que el Govern les entregase las llaves este lunes tras una larga espera. “Ha habido retraso por el cual el Govern se ha disculpado, pero la verdad es que las viviendas están muy bien”, explica uno de los afortunados, un vecino de Santa Margalida que esperaba como agua de mayo la entrega del piso que a partir de ahora será su primera residencia, ya que actualmente estaba oblibado a convivir con sus padres por falta de alternativa habitacional.

Este joven, que prefiere mantenerse en el anonimato, vive desde hace tres años con sus progenitores en una casa de la Vila, su localidad natal. Han sido meses de nervios, porque a pesar de que las viviendas estaban ya finalizadas, las noticias del Ibavi seguían sin llegar. Hace algo más de un mes, este adjudicatario ya lamentó el retraso acumulado con respecto a la fecha que el Govern les había dado para poder acceder a los pisos, y que apuntaba al pasado mes de enero. No obstante, en un principio, la intención del ejecutivo era entregar las llaves en abril de 2025. Un año después, ha cumplido el compromiso.

Finalmente, el pasado jueves recibieron un aviso del Ibavi citándoles para este lunes, el día de la entrega de las llaves. Los nuevos inquilinos de esta promoción ubicada en la calle Pere Estelrich Fuster de Santa Margalida aseguran que ha sido un “proceso largo”, pero también creen que la espera ha valido la pena porque este lunes han podido comprobar que las viviendas están “bien terminadas” y a punto para entrar a vivir, aunque es cierto que antes deberán dotarse con mobiliario. “Al fin, ahora ya puedo entrar a vivir, solo queda hacer limpieza y llevar los muebles”, explica el adjudicatario, satisfecho con el resultado: “El piso está muy bien aislado, muy bien conseguido”, celebra.

A partir de ahora empieza un plazo de siete años en el que los adjudicatarios tienen garantizada la estancia en los pisos en régimen de alquiler. “Si todo va bien y no eres conflictivo, al cabo de siete años se puede renovar el alquiler”, explica este inquilino, que lo único que lamenta es que no haya opción de compra. “Sería lo ideal”, admite. Mientras no pueda optar a una vivienda en propiedad, este vecino de Santa Margalida puede considerase afortunado, ya que pagará un alquiler mensual por un piso nuevo que en ningún caso superará los 600 euros, cantidad que está lejos de los precios que se piden actualmente en el mercado libre de alquiler en Mallorca.